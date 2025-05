La emoción del dueño de un bar de Bilbao tras conseguir recuperar sus peluches del Athletic robados

Gabriel Cuesta Jueves, 8 de mayo 2025, 17:51 Comenta Compartir

Hace tres días el dueño del bar Towers, sede de la Peña de Los Iñakis, difundía en las redes sociales del local una curiosa petición. Pedía, por favor, que devolviesen los peluches robados en su local mientras seguían la ida de las semifinales de la Europa League del Athletic ante el Manchester United. Un león grande, una pantera pequeña, una txapela roja, una bandera del club… Elementos con los que amenizan en su particular 'photocall' los encuentros que disfrutan en esta establecimiento de la calle Lehendakari Leiazola. Su ruego, por suerte, ha surtido efecto.

El propietario explicaba en el primer vídeo que «tenemos grabado el robo ». «Lo que nos duele no es valor económico, es el sentimental. Por favor, no vamos a tomar ninguna medida contra los autores si vienen y lo devuelven. Es una chiquillida. Tenemos grabado cómo ha sido y a las personas involucradas. Si no lo devuelven, sí emprenderemos acciones legales», ahondaba.

Finalmente, todo ha quedado en un susto y los amigos de lo ajeno se han retractado. Lo ha explicado el propietario en una segunda publicación, visiblemente emocionado. «Quería daros las gracias, todo lo que diga es poco. Me habéis hecho súper feliz. Ha funcionado el tema de las redes sociales. Sé que ha sido una chiquillada», comenzaba.

Y remataba: «Sé que hay mil millones de noticias mas importantes en el mundo. Aquí están todos. Han vuelto a casa en el día idóneo. Estoy seguro de que vamos a remontar. Ha imperado la lógica. Muchas gracias. Aupa Athletic! ¡Hoy 2-6!».