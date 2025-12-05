El donostiarra del Athletic juvenil que brilla con un hat-trick en el derbi ante la Real Joannes Echeverría llegó a Lezama hace poco más de un año desde el Antiguoko

A. Mateos Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:42 | Actualizado 13:54h.

Joannes Echeverría (San Sebastián, 2009) fue el gran protagonista del derbi juvenil disputado ayer en Lezama. El donostiarra anotó un hat trick y los tres puntos se quedaron en casa. Una victoria muy importante para el Athletic, que le permite recortar distancias con la Real Sociedad, líder destacado de la Liga Nacional Juvenil. Los de Iñigo López se sitúan ahora a cinco puntos de la cabeza.

El joven delantero donostiarra, de solo 16 años, ingresó en la cantera del Athletic hace poco más de un año. Procedente del Antiguoko, Echeverría fue uno de los cuatro jugadores que el Athletic reclutó de una sola tacada del club guipuzcoano, con quien mantiene un convenio desde 2020. Xabi Gómez, Iker Azkarraga, Beñat Aranburu, Yann Cissé, Itxaso Bilbao y Nahia García son algunas de las otras perlas que han llegado en los últimos meses desde el club de Bergara, que un día fue el gran suministrador de cantera de la Real Sociedad.

Ampliar Joannes Echeverría, en el centro de la fila de abajo, posa junto a sus compañeros minutos antes de arrancar el derbi de la Liga Nacional Juvenil. Athletic Club

La cantera del Antiguoko es una de las mejores de Euskadi. Aritz Aduriz, Yuri Berchiche, Unai López, Kodro, Gorka Guruzeta y Peru Nolaskoain, enrolados en el Athletic, y Xabi Alonso y Mikel Arteta, vinculados a la Real, son algunos de los ejemplos de que la formación que se recibe en la entidad de Bergara.

Joannes Echeverría es la última sensación de Lezama. La temporada pasada ya debutó en el juvenil B pese a estar en su último año de cadete y esta temporada ya ha debutado con el primer equipo de su categoría, el División de Honor de Adrián Esteve. Ha disputado dos partidos y en uno de ellos ha marcado un gol.

Pero por ahora su lugar está en el juvenil B, donde es un fijo en los esquemas del entrenador. Lleva cinco goles en once partidos y el de ayer, sin duda, es su partido más brillante. Adelantó a su equipo en el minuto 12 y cuando parecía que la Real se iba a llevar los tres puntos de Lezama, Joannes Echeverría sentenció a sus vecinos de Donostia con dos goles más en los minutos 82 y 87 respectivamente.