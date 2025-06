El día que Laporta estalló contra el PSG por decir en público que quería fichar a Messi

A. Mateos Viernes, 27 de junio 2025, 09:18 Comenta Compartir

El presidente del Barça Joan Laporta pasó buena parte del verano pasado hablando de Nico Williams y de la posibilidad de ficharlo para el Barça. Que si «me gusta mucho», que si «hay dinero»... finalmente no se llevó a cabo la operación, aunque las relaciones institucionales de Barça y Athletic quedaron seriamente tocadas. Aquello no gustó a Ibaigane y así lo manifestaron en público. Laporta agachó la cabeza entonces y bajó el tono, pero este verano, desde Barcelona, han vuelto a repetir estrategia. El director deportivo Deco afirmó en una entrevista reciente que «Nico quiere venir al Barça» y que ya «hay acuerdo», y en las últimas horas la guerra entre instituciones ha estallado con el comunicado del Athletic informando de su intención de monoritorizar la economía culé para que no se produzcan irregularidades en el fichaje de Nico, que ya ha comunicado su intención de salir del Athletic.

Pero hubo un tiempo en el que Laporta se mostraba indignado ante las cámaras por el interés de otros clubes en sus mejores jugadores. Ocurrió en enero de 2021, cuando el presidente culé era candidato oficial a la presidencia y desde París y Qatar hablaban directamente de fichar a Messi. «El Barça no puede permitir una falta de respeto del PSG», señaló en aquel entonces tras conocer que el director deportivo del conjunto parisino habló del argentino en público.

La situación financiera del Barça era más grave que ahora. El contrato millonario de Messi tocaba a su fin y el Barça se encontraba en un proceso electoral, del que Laporta saldría ganador semanas después. El presidente ganó, en parte, al asegurar que blindaría al argentino con un nuevo contrato millonario, pero llegó el verano y LaLiga vetó el acuerdo entre club y futbolista por no adherirse a la normativa financiera, y Messi acabó marchándose gratis al PSG.

Las declaraciones de Laporta durante aquellos meses antes de la marcha de Messi chocan con su postura actual de televisar cada una de las negociaciones que lleva a cabo, ya sean renovaciones de jugadores o fichajes. «El PSG se permite decir públicamente que quiere fichar a Messi. Esto el Barça no lo puede permitir porque es una falta de respeto. Y más viniendo de un club/estado que se salta las normas», protestaba airadamente hace cuatro años.

Laporta incluso llegó a amenazar al PSG con llevarle ante la UEFA y FIFA por «hablar» de Messi, que en aquel momento aún tenía contrato en vigor con el Barcelona.