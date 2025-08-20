El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Denuncian múltiples estafas con entradas falsas en San Mamés

Una aficionada, que denuncia que le han estafado 130 euros con dos entradas, asegura que en taquilla le confirmaron que había numerosos afectados por el mismo vendedor

Aitor Echevarría

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:49

Una aficionada del Athletic ha denunciado a través de Instagram haber sido víctima de una estafa al comprar dos entradas falsas para un partido en San Mamés. La joven, que pagó 130 euros con la intención de sorprender a su pareja, relató que todo parecía «bastante real» porque el vendedor les facilitó datos personales y una copia de su DNI, pero al llegar a los tornos comprobaron que los billetes eran fraudulentos.

La pareja acudió entonces a la taquilla de incidencias, donde se les confirmó que no eran los únicos en esa situación. «Nos dijeron que había un montón de gente con entradas de esa misma persona», explicó la afectada en un vídeo publicado en su cuenta @mcnuela_.

Según su testimonio, el supuesto estafador se hace llamar Unai G.O. y utiliza un perfil público en redes sociales. «Si este chico te pasa fotos y DNI de su persona, que sepas que te está estafando», advirtió la joven en la publicación.

Antecedentes del supuesto estafador

El nombre de Unai G.O. no es nuevo en las redes sociales en relación con presuntas estafas. Ya en mayo varios usuarios de X alertaron de haber sido engañados por él y comenzaron a organizarse para interponer una denuncia colectiva.

El 3 de mayo, el usuario @alde333 publicaba: «Hola!! Los que habéis sido estafados por Unai G.O., contactadme, estamos intentando hacer un grupo de WhatsApp para la denuncia colectiva!!». Ese mismo día, @aitaruiz reclamaba difusión con otro mensaje: «Cualquier persona que haya sido estafada por Unai G. (@sonicggez, previamente @warriortiime) que contacte conmigo». En el tweet también afirmaba que estaban realizando un grupo de afectados, y confirmaba que más de una veintena de personas habían sido víctimas de este mismo individuo, lo que apuntaría a un patrón de fraude reiterado.

Existe constancia de más casos de transacciones de Unai G.O. más allá de las entradas del Athletic. El 25 de abril, el usuario @fezzysucks mencionaba a su cuenta (entonces bajo el nombre @warriortiime) en un mensaje sobre la adquisición de entradas para la LEC, la liga europea de League of Legends. Aunque en ese caso no se ha confirmado si se trató de otra estafa.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  4. 4 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  5. 5 Muere atropellado un ciclista vizcaíno de 63 años en Llanes
  6. 6

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  7. 7 Una influencer bilbaína explica cómo le intentaron robar el móvil en Aste Nagusia: «Os lo cuento para que tengáis cuidado»
  8. 8

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  9. 9

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  10. 10

    Las comparsas critican el desalojo de los manteros de la plaza del Gas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Denuncian múltiples estafas con entradas falsas en San Mamés

Denuncian múltiples estafas con entradas falsas en San Mamés