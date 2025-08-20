Denuncian múltiples estafas con entradas falsas en San Mamés
Una aficionada, que denuncia que le han estafado 130 euros con dos entradas, asegura que en taquilla le confirmaron que había numerosos afectados por el mismo vendedor
Aitor Echevarría
Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:49
Una aficionada del Athletic ha denunciado a través de Instagram haber sido víctima de una estafa al comprar dos entradas falsas para un partido en San Mamés. La joven, que pagó 130 euros con la intención de sorprender a su pareja, relató que todo parecía «bastante real» porque el vendedor les facilitó datos personales y una copia de su DNI, pero al llegar a los tornos comprobaron que los billetes eran fraudulentos.
La pareja acudió entonces a la taquilla de incidencias, donde se les confirmó que no eran los únicos en esa situación. «Nos dijeron que había un montón de gente con entradas de esa misma persona», explicó la afectada en un vídeo publicado en su cuenta @mcnuela_.
Según su testimonio, el supuesto estafador se hace llamar Unai G.O. y utiliza un perfil público en redes sociales. «Si este chico te pasa fotos y DNI de su persona, que sepas que te está estafando», advirtió la joven en la publicación.
Antecedentes del supuesto estafador
El nombre de Unai G.O. no es nuevo en las redes sociales en relación con presuntas estafas. Ya en mayo varios usuarios de X alertaron de haber sido engañados por él y comenzaron a organizarse para interponer una denuncia colectiva.
El 3 de mayo, el usuario @alde333 publicaba: «Hola!! Los que habéis sido estafados por Unai G.O., contactadme, estamos intentando hacer un grupo de WhatsApp para la denuncia colectiva!!». Ese mismo día, @aitaruiz reclamaba difusión con otro mensaje: «Cualquier persona que haya sido estafada por Unai G. (@sonicggez, previamente @warriortiime) que contacte conmigo». En el tweet también afirmaba que estaban realizando un grupo de afectados, y confirmaba que más de una veintena de personas habían sido víctimas de este mismo individuo, lo que apuntaría a un patrón de fraude reiterado.
Por favor pido DIFUSION, cualquier persona que haya sido estafada por Unai Guerrero ( @sonicggez , previamente @warriortiime ) que contacte commigo. Estamos haciendo un grupo de afectados para plantear una demanda colectiva debido a todos los afectados que somos (+20 personas)— Aitana ❤️🤍~ (@aitaruiz) May 3, 2025
Existe constancia de más casos de transacciones de Unai G.O. más allá de las entradas del Athletic. El 25 de abril, el usuario @fezzysucks mencionaba a su cuenta (entonces bajo el nombre @warriortiime) en un mensaje sobre la adquisición de entradas para la LEC, la liga europea de League of Legends. Aunque en ese caso no se ha confirmado si se trató de otra estafa.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.