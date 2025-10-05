Dani Garrido estalla contra Movistar por «censurar» el homenaje a Palestina en San Mamés: «Es intolerable» Las cámaras no mostraron imágenes de los representantes del país árabe que saltaron al centro del campo

A.M. Domingo, 5 de octubre 2025, 12:37 Comenta Compartir

San Mamés brindó ayer por la tarde un bonito reconocimiento a Palestina, bajo el lema «Athletic Palestinaren alde. Stop genozidioa» (El Athletic en favor de Palestina. Parad el genocidio). Es el primero de los próximos eventos reivindicativos que tendrán lugar en Bilbao. El 15 de noviembre la Euskal Selekzioa se enfrentará a la selección palestina en un amistoso en San Mamés.

✊ #StopGenocidio 🇵🇸



San Mamés muestra su apoyo a Palestina, representada hoy sobre el césped por @HoneyThaljieh, un grupo de palestinos refugiados en Euskal Herria y representantes de @UNRWA Euskadi.



Animo! Zuekin gaude! لكم كل الدعم، نحن معكم!#AthleticMallorca #AthleticClub… pic.twitter.com/MDxKEEFVfh — Athletic Club (@AthleticClub) October 4, 2025

Antes del partido, representantes del país árabe saltaron al campo para recoger el cariño de la afición athleticzale. En el centro del campo se reunieron once refugiados palestinos residentes en Euskadi, representantes de la UNRWA (la agencia de Naciones Unidas dedicada a ayudar refugiados) y Honey Thaljieh, ex-capitana, cofundadora de la selección femenina de Palestina y embajadora del Athletic.

La mayoría de la afición respondió con una gran ovación, teñida de alrededor de veinte banderas palestinas en la grada de animación y un par de ellas más en otras zonas del estadio. Pero el homenaje no se emitió por televisión. «Vemos el calor, el cariño, el ánimo, la implicación del Athletic ante una situación que tiene que parar, que es insoportable», dijo el narrador Adolfo Barbero mientras la realización emitía planos de las afueras del estadio.

Dani Garrido (Cadena SER) denuncia lo que EiTB no se atreve a denunciar: https://t.co/zduUBsyUNl pic.twitter.com/qCbgS1X6yT — Gure bideoak (@GureBideoak) October 4, 2025

Para Dani Garrido, director del Carrusel deportivo de la cadena Ser, la «censura» fue «intolerable». : «Lamento y denuncio lo que ha hecho la realización de la televisión, que ha omitido en todo momento, de forma premeditada, lo que ha pasado en La Catedral», afirmó en el programa mientras aseguraba que se trataba de «una estrategia premeditada en un ejercicio de censura intolerable».

Garrido no espera disculpas por parte de Movistar ni de LaLiga, quien es la responsable de la realización del encuentro: «El deporte no se mezcla con la política, la explicación burda de siempre que no sirve para nada».