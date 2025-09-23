Cuco Ziganda, nuevo entrenador de la Cultural Leonesa El expreparador del Athletic ficha por el cuadro de Segunda División, que está en puestos de descenso, después de la destitución de Raúl Llona

Juanma Mallo Martes, 23 de septiembre 2025, 16:59 | Actualizado 17:28h.

José Ángel 'Cuco' Ziganda (Larrainzar, 58 años) es el nuevo entrenador de la Cultural Leonesa, equipo de Segunda División que camina en los puestos de descenso a Primera Federación. El exjugador y exentrenador del Athletic vuelve, de esta manera, a los banquillos después de su destitución en octubre de 2023 del Huesca. Protagonizó un mal inicio de temporada, lo mismo que le ha ocurrido en León a Raúl Llona, despedido este lunes.

Ziganda estará acompañado en el banquillo de Jorge Pérez y Julián Marín y ficha por la presente temporada con el objetivo de salvar a una escuadra que ascendió el pasado verano. Lo hizo como primera del grupo I, el mismo que el del Bilbao Athletic y el Barakaldo, por ejemplo, aunque en el tramo final de la temporada ya se vieron signos de desgaste. Ese mal final de curso ha pesado en el inicio de la campaña en la División de Plata. El equipo perdió los tres primeros encuentros -se estrenó con una dolorosa goleada frente al Burgos, un auténtico derbi-, empató el siguiente frente al Leganés, uno de los 'gallos' de la categoría, sorprendió al líder Racing en Santander, pero este sábado se hundió contra un oponente directo como el Castellón.

De ahí, la destitución de Llona y por eso han contratado a Ziganda, que comenzó en los banquillo en el Osasuna Promesas, luego saltó al primer equipo, pasó al Xerez, luego al Bilbao Athletic -logró el ascenso de categoría-, sustituyó a Valverde en el primer equipo, fichó por el Oviedo, siguió en el Huesca y ahora llega al Reino de León.

Lo hace por delante de otros candidatos como Sergio González, exjugador del Espanyol y exmíster del Cádiz, Guillermo Fernández Romo, un técnico que parecía el favorito pero que no fichó por la presión de las redes sociales, según publican varios medios en León, y José Luis Oltra.