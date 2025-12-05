El Athletic, a quemar la segunda oportunidad

Primera ocasión perdida que da paso a la segunda oportunidad. Mismo escenario, distinto visitante. Pero da igual el equipo que venga, el que verdaderamente tiene ... que mostrar una cara distinta es el Athletic. Si el Madrid lo tuvo demasiado fácil, hay que complicarle un poco más la existencia al conjunto colchonero. El equipo del Cholo es mucho más peleón y agresivo, por lo que los regalos iniciales también les van a venir de maravilla, estos también saben aprovecharlos. Y si además de empezar flojo no mejoras a lo largo del choque, entregas el partido en bandeja. Ni reacción, ni emoción. Da igual el rival que venga, el que tiene que plantar cara al choque es el Athletic y hasta ahora no lo está haciendo como cada ocasión lo merece.

A Ernesto Valverde se le ve en la banda nervioso, desesperado, y los jugadores finalizan cada partido desencajados. Pero esto sigue y no se pueden rendir. El Atlético no va a perdonar una y hay que salir y darlo todo aunque sea complicado. Echamos de menos los robos y contraataques veloces. El buen juego y control. Las ocasiones, tantas cosas.

Para este partido Valverde recupera a Sancet. Aunque no esté al cien por cien, es un jugador con tanta calidad que a medio gas puede ser el más destacado. Pero todo el conjunto tiene que estar enchufado, él incluido. Para el Atlético, una visita a San Mamés siempre es uno de sus partidos importantes de la temporada y va a venir a morder. Bien colocado en Liga pero con ganas de seguir escalando. El Athletic, en cambio, busca encontrarse, partido a partido el objetivo es ir alcanzando el nivel deseado. Este año no hablamos de clasificación, ni de conseguir situarse en puestos europeos sino de volver a ser el que este equipo era. Pero cada año es más difícil porque todos los equipos se refuerzan y el nivel de esta Liga es muy exigente.

Una plantilla con jugadores como Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Baena y Sorloth, entre otros, da mucho respeto. Rápidos por las bandas y por el centro, construyendo ese tipo de acciones a las que a la defensa del Athletic le está costando llegar. Si la presión alta no funciona, la línea defensiva sufre demasiado. Es un riesgo que este año está penalizando demasiado. No se tapan bien los huecos y los goles llegan con mucha facilidad. Es una pena ver el cambio que ha dado este equipo pero quizá debemos quedarnos con eso, las alegrías que nos han dado ahora debemos transformarlas en ánimo y apoyo después de cada partido, a pesar de los resultados, tan duros.