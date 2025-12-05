El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Simón fue el mejor del Athletic ante el Madrid. Efe

El Athletic, a quemar la segunda oportunidad

Después de la dura derrota ante el Madrid, tiene que volver a ser él mismo para competir contra el Atlético

Cristina Pintor

Cristina Pintor

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:07

Primera ocasión perdida que da paso a la segunda oportunidad. Mismo escenario, distinto visitante. Pero da igual el equipo que venga, el que verdaderamente tiene ... que mostrar una cara distinta es el Athletic. Si el Madrid lo tuvo demasiado fácil, hay que complicarle un poco más la existencia al conjunto colchonero. El equipo del Cholo es mucho más peleón y agresivo, por lo que los regalos iniciales también les van a venir de maravilla, estos también saben aprovecharlos. Y si además de empezar flojo no mejoras a lo largo del choque, entregas el partido en bandeja. Ni reacción, ni emoción. Da igual el rival que venga, el que tiene que plantar cara al choque es el Athletic y hasta ahora no lo está haciendo como cada ocasión lo merece.

