Los consejos del psicólogo del Athletic a las familias de niños que juegan al fútbol: «Dejemos que vivan sus éxitos y fracasos»

La jornada 'El plan B del fútbol' organizada por la Federación Vizcaína este miércoles en el Frontón Bizkaia sirvió para que varios centenares de chavales se llevaran a casa reflexiones de valor sobre la salud mental en el deporte. Los exfutbolistas Eder Vilarchao, pasó por la cantera del Athletic, y Zuhaitz Gurrutxaga, llegó al primer equipo de la Real Sociedad, contaron sus crudas experiencias en el deporte rey, y el psicólogo del Athletic David Rincón aportó una perspectiva diferente.

Rincón (Valladolid, 1983) es el responsable del departamento de Atención Integral y Psicología del club rojiblanco. Llegó a Lezama en el verano de 2019 procedente del Pucela, club en el que ejerció durante trece años. Máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte, Máster en Modificación de Conducta y Experto Universitario en Coaching Deportivo, su trabajo es clave en el rendimiento de la plantilla de Ernesto Valverde. Se atrevió incluso a hablar de la tanda de penaltis de la final de Copa. «¿Alguien piensa que Muniain no tuvo miedo antes de tirar? Dijo que tenía pánico y terror. Dudar y tener miedo es normal, pero no por ser normal tenemos que dejar de pedir ayuda. Familia, amigos, gente de confianza o un profesional, pero lo primero es empezar a hablarlo», subrayó.

Rincón dejó otra reflexión enfocada a las familias de los miles de niños y niñas que cada fin de semana disputan sus partidos. «Queremos proteger a nuestros hijos por un instinto de supervivencia, pero a veces creamos problemas sin quererlo. Por ejemplo, vamos a suponer que han perdido 4-0 y están dolidos. No les podemos decir eso de 'No pasa nada, solo es fútbol'. Para esa persona en ese momento es importante. Es tan bonito respetar sus emociones como no agobiar», lanzó.

Otro apunte. «A veces veo, tras los partidos, a muchos padres por las ventanillas del coche haciendo gestos a sus hijos con los dedos sobre cómo se debia haber colocado en el campo. Pensad: ¿qué es lo primero que hacen tras acabar el partido? Volver a jugar si encuentran un balón. Seguir divirtiéndose y pasar tiempo juntos. A veces los adultos les damos mucha responsabilidad», expuso el experto.

Deporte y responsabilidad

«De por sí el deporte te hace que te responsabilices de muchas cosas. Dejemos espacio a nuestros hijos, que vivan sus éxitos y fracasos. Obviamente acompañándoles, pero nunca queramos que vivan la vida que queremos que vivan», añadió Rincón. El especialista aseguró también que «incluso hay jugadores que el día anterior a un partido lo pasan muy mal y me da mucha pena».