La confesión de Guerrero sobre el pisotón de Simeone: «¿Pedirme perdón? No hemos coincidido»

Es una fea acción que no olvida la afición del Athletic a pesar de que han pasado casi 30 años desde aquel 8 de diciembre de 1996. La imagen de Simeone pisando a Julen Guerrero en el muslo derecho, cuya imagen ensangrentada fue captada por las cámaras de realización nítidamente. Desde entonces, el argentino no volvió a pasar desapercibido en San Mamés ni como jugador ni como entrenador. Y no son pocas las veces que al de Portugalete le han recordado este desagradable episodio.

«Ahora con el VAR entradas como esta habrían sido sancionadas. Era terrible la imagen», reflexionaba Josep Pedrerol con Guerrero, invitado a El Chiringuito. El exatacante del Athletic reconocía que han abordado este tema con él «muchas veces». Y reconoció que nunca se le pidió disculpas, como también desvelaba hace un par de años el propio Simeone en un documental. «Tampoco hemos coincidido ni nada por el estilo. Sé que hizo algún comentario en su documental, pero ya está. Ha pasado mucho tiempo», zanjaba sin querer entrar en más detalles.

La acción se dio precisamente en los primeros cinco minutos de aquel choque en San Mamés. Julen Guerrero se tiraba al suelo para impedir que el balón saliese por línea de banda y Simeone lo protegía con su cuerpo. Al ver que el rojiblanco le superó para arrebatarle la pelota, el argentino levantó su pierna derecha y clavó sus tacos en el muslo de la estrella del Athletic. Las cámaras captaron un agujero importante del que emanaba sangre de forma abundante. Acabó en tres puntos de sutura y sin castigo por parte del árbitro. Barrenechea Montero no señaló la infracción y Radomir Antic terminó sustituyendo a Simeone ante las protestas de San Mamés.

El partido acabó con empate a uno, con goles de Joseba Etxeberria y Milinko Pantic. Y Simeone acabó sancionado tres partidos al actuar el Comité de Competición de oficio. Nunca pidió disculpas. «Fue una reacción innecesaria. Siempre fui fuerte, siempre fui temperamental... pero eso es una agresión. Obviamente está mal. Nunca más nos cruzamos y las veces que nos tocaba jugar con el Bilbao no le tocó venir a jugar con nosotros para tener esa oportunidad al menos de pedir disculpas, pero yo creo que a veces hay cosas que ni pidiendo disculpas. Sí, te sacas la situación de pedir perdón... pero lo que está mal, está mal», reconocía el 'Cholo' en su documental.