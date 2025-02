«No quiero homenajes todos los fines de semana», pidió Óscar de Marcos a sus compañeros al comunicarles su decisión

Bruno Vergara Miércoles, 19 de febrero 2025, 11:12 | Actualizado 11:44h. Comenta Compartir

Óscar de Marcos colgará las botas al final de temporada. El jugador citó este miércoles sobre el césped de Lezama a sus compañeros y el cuerpo técnico que, reunidos en un gran corro, escucharon al futbolista: «Os lo imagináis, ya os lo he dicho durante toda la temporada prácticamente, sobre todo a algunos, pero bueno, esta va a ser mi última temporada en el Athletic».

El jugador, que pone fin a una larga trayectoria en el Athletic, afirma que ha sido «una decisión difícil» de tomar, sobre todo, «por el día a día que tenemos aquí». Y ha descrito lo que hace al llegar a Lezama. «Desde que te bajas del coche, te encuentras a Renteria, le dices cuatro cosas, luego pasas por las cocinas, con Pili y Alex. Luego bajas y te encuentras a los utilleros, en su salita, que te ponen al día de todo lo que pasa».

También se acuerda del personal como fisios y médicos. En su sala, «durante estos 16 años aquí en Lezama, es donde mejor me lo he pasado, en todos los sorteos de Copa. También con todas las anécdotas que hemos contado». «Es una maravilla, nos cuidáis como a personas únicas. Siempre me he sentido muy arropado», ha añadido el jugador.

Luego se ha dirigido a sus compañeros. «No solo vosotros, todos con los que he compartido estos 16 años», ha resaltado De Marcos durante su charla con la plantilla. Así, el jugador ha querido subrayar que la vida en el Athletic es «especial por el día a día». El futbolista ha puesto un ejemplo: «Cuando tienes un día malo, todo el mundo te intenta sacar una sonrisa».

Por como nos llevamos, por los días que pasamos, las noches que pasamos. Es verdad que me he sentido un privilegiado, que tengo muy buenos amigos aquí para siempre, y creo que eso es difícil conseguirlo en otros equipos».

-«No quiero que parezca una despedida hoy porque realmente me quedan tres meses, que son increíbles. Lo digo porque queda la fase final de esta temporada. Por ejemplo Iñaki, si metes un gol este domingo no quiero que me lo dediques. No quiero homenajes todos los fines de semana. Todavía no me he retirado ni jubilado. Hasta el último día quiero dar todo como lo he dado siempre».

-«Esto que estoy diciendo se va a cortar y se va a publicar y al final quería antes de que se publicase deciros por qué he elegido este momento para decirlo. Quedan tres meses increíbles, enseguida nos viene Europa y si vamos pasando rondas, no quería meterme entre fase y fase».

-«Quiero que todo el mundo estemos centrados en algo muy ilusionante, también en la Liga, y por el contrario y si en el caso de que fuese mal y cayéramos no quería que después de caer tener que decir que lo dejaba. No quería que se asociarse una cosa con la otra. Quería que el momento oportuno era este. que todos supieseis que me quedan tres meses y poder disfrutarlos así».

-«Por último, he cumplido todos los sueños, muchos más de los sueños que pensaba cumplir cuando llegué aquí al Athletic en estos 16 años. Como he dicho antes, he hecho unas amistades que van a ser de por vida. He pasado días increíbles. Hemos conseguido ganar dos título de Supercopa, el año pasado conseguí el sueño que tenía toda mi vida. para alguien del Athletic es sacar la gabarra e ir montado dentro es lo mejor que puede pasar. Y ya puestos a soñar, solo me quedaría un sueño que es difícil. Os lo dije hace unas semanas, si creo que hay algún equipo con los que he estado que puede conseguir ese sueño que me queda, sois vosotros. Muchas gracias a todos. Os quiero mucho chavales».

Temas

Óscar de Marcos