El club de Liverpool que lleva el nombre de Bilbao y hoy animará al Athletic en Anfield

El Athletic lleva muy a gala su conexión con Inglaterra. El nombre, sus primeros jugadores y hasta su camiseta llegaron desde allí. Pero el club ... rojiblanco también ha dejado su huella en Gran Bretaña. No hay mayor reconocimiento, probablemente, para una entidad que inspirar a otra. Es lo que ha sucedido con el Stocky Bilbao, un equipo para niños de entre 5 y 8 años de Liverpool que ha tomado el nombre de la capital vizcaína y luce un escudo muy similar al de la entidad bilbaína, puente de San Antón incluido.

Los integrantes de este club de Liverpool acudirán este lunes a Anfield al doble enfrentamiento (18.00 y 21.00 horas) entre los dos equipos. Irán en torno a cien entre niños, padres y entrenadores. Es un día de júbilo para ellos. Los chiquillos ya se quedaron prendados cuando en 2024 acudieron a presenciar un Everton-Athletic del torneo sub'21 Premier League International Cup. Los niños se colocaron en la banda y se emocionaron cuando los jugadores se fotografiaron con ellos.

¿De dónde sale este Stocky Bilbao? La causa hay que buscarla en el siempre inquieto Stephen Lally, hincha del Everton que puso su atención en el club rojiblanco cuando Howard Kendall, mito del club de Liverpool, se hizo cargo de su banquillo a finales de los años 80.

Visita a San Mamés

Su hijo sufría de ansiedad social y no quería entrar en un club de desconocidos. Así que decidió fundar uno con los chicos de su barrio tras el covid. «Yo crecí siendo fanático del Everton y siempre he seguido el fútbol español con un ojo puesto en Bilbao. Me atrajo porque encontré muchas similitudes entre ellos y el Everton. Siempre me ha parecido fascinante que ambos sean miembros fundadores de sus ligas de fútbol. Es fácil seguir al Real Madrid o al Barça, como me hubiera sido fácil seguir al Liverpool, pero hay algo que siempre ha encendido una llama en mí, creo que significa mucho más para Everton o el Athletic ganar cosas», explicó el fundador a 'Relevo' en 2014.

En aquella visita de 2024 el Athletic regaló detalles a los chiquillos y la relación se intensificó con una visita de miembros del club a un partido en San Mamés. Este lunes estarán en Anfield atraídos por el club que les sirve de inspiración.