El 'Chacho' ajusta sus expectativas en el Alavés

Las diferencias entre la plantilla del Celta que Eduardo Coudet entrenó allá por 2021 y la de este Alavés son notables. Aquellas temporadas el 'Chacho' ... mostró ser un entrenador extremadamente valiente, casi rayando el suicidio, y su equipo practicaba un fútbol tremendamente divertido para el espectador neutral. Sus expectativas cuando se hizo cargo del Alavés la temporada pasada son una incógnita, pero los primeros compases de esta han mostrado que el argentino ha aceptado la realidad de su equipo y ha adaptado sus preferencias al tipo de futbolistas de los que dispone.

Los vitorianos han sumado cuatro puntos de nueve posibles, con dos partidos en casa en los que las sensaciones fueron positivas y otro a domicilio, ante el Betis, en el que su actuación dejó que desear. Su propio técnico reconocía tras el partido que no habían tenido la intensidad necesaria, lo que provocó una gran cantidad de ocasiones de su rival. He aquí la clave de este curso para los vitorianos, lograr mantener unos niveles de sacrificio y esfuerzo superiores a la media, y que le conviertan en un rival incómodo para cualquiera, especialmente cuando juegue al calor de su gente. Las últimas llegadas de Denis Suárez y Lucas Boyé han dejado a Coudet una plantilla compensada y con alternativas.

Sistema y modelo de juego

Si en Vigo usó un 4-1-3-2 tremendamente ofensivo, en Vitoria el 'Chacho' ha elegido un 4-2-3-1 que le protege mejor. Con Guridi, el mediapunta, ubicado a la par que el delantero, el Alavés defiende en un 4-4-2 con las líneas muy juntas. La altura del bloque depende del rival y de la situación; por ejemplo, ante un Atlético que mostró dificultades en la salida, los babazorros presionaron muy alto, mientras que ante el Betis se colocaron más retrasados, permitiendo los primeros pases de su oponente.

Con el balón la receta es muy clara, juego por las bandas y centros laterales. Así han llegado dos de sus tres goles. Coudet insistió mucho en la llegada de Boyé porque un delantero de esas características, capaz de ganar balones largos, jugar de cara y con buen remate, puede ser una bendición.

Hasta ahora, el Alavés ha logrado acumular muchas llegadas, pero pocas se han traducido en ocasiones de gol, una dinámica que puede cambiar con el argentino en ataque.

Defensa

A pesar del fichaje de Raúl Fernández (13), Sivera (1) sigue siendo el portero titular de este Alavés. En el lateral derecho, Jonny (17) es la única opción, mientras que en la izquierda, Coudet puede elegir entre Parada (24), que fue titular los dos primeros encuentros, Diarra (22), que lo fue en el tercero, y el joven Enríquez (3). La pareja de centrales la han formado Tenaglia (14) y Garcés (2). Jon Pacheco (5), cedido por la Real, y el serbio Maraš (12) son las otras posibilidades.

Medio campo

Coudet cuenta con un amplio abanico de opciones en el centro del campo, aunque hasta el momento ha confiado siempre en el doble pivote formado por Antonio Blanco (8) y Pablo Ibáñez (19) y en Jon Guridi (18) para la media punta. Ander Guevara (6), que era un fijo con Luis García, ha perdido la titularidad, aunque sigue siendo importante en la rotación. Protesoni (23) es otra posibilidad en el centro del campo, una más defensiva, mientras que Denis Suárez (4) y el recién llegado Calebe (20) tienen un corte más creativo.

Delantera

Aleña (10), comprado a título definitivo, parece indiscutible en la izquierda, y lo mismo se puede decir de Carlos Vicente (7) en la derecha. El argelino Rebbach (21) es el único extremo restante con el que cuenta Coudet. Para la delantera tres jugadores se disputan el puesto. Toni Martínez (11) ha sido el titular hasta el momento, aunque la llegada de Boyé (15) le puede privar de ese estatus. Mariano (9) es el tercero en discordia.