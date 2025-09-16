Un bautismo de fuego para una generación con hambre de grandeza

La plantilla del Athletic entra esta tarde (18.45 horas) en un terreno desconocido, inexplorado, una experiencia cargada de emoción, ganas, nervios y deseo de ... ser una estrella más en la constelación de clubes más brillante del mundo. De los 27 jugadores que integran en estos momentos el primer equipo –25 figuran en la lista A entregada a la UEFA–, apenas dos han saboreado las mieles de la Champions: Aymeric Laporte y Yuri Berchiche. Solo el central, pendiente de ser inscrito, lo ha hecho como rojiblanco porque el lateral participó en el torneo con el escudo del PSG cosido en el pecho, en dos partidos frente al Real Madrid. Todos los demás vivirán un bautismo de fuego con el Arsenal como el primer adversario de una liga exigente, en la que los hombres de Ernesto Valverde se verán las caras también con Borussia Dortmund, Qarabag, Newcastle, Slavia Praga, Paris Saint Germain y Sporting de Portugal, este último un rival que trae muy buenos recuerdos con aquella semifinal canjeada por la final de la Europa League en Bucarest.

Será por lo tanto la primera vez en el territorio de las estrellas para la friolera de 25 rojiblancos, entre ellos gente con miles de horas de fútbol en las piernas y también de mucho peso en el vestuario como Iñaki Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer, Dani Vivián, Nico Williams y Unai Simón –estos tres últimos son vigentes campeones de Europa–, sin olvidar a un jugador como Iñigo Lekue, uno de los capitanes de esta temporada. Todos ellos se estrenarán junto con el resto de sus compañeros en la máxima competición de la UEFA decididos a llegar lo más lejos posible, cosechar experiencias inolvidables y regalar noches memorables a su afición, que abarrotará San Mamés y asimismo se echará a la carretera para acompañar a los suyos en los cuatro desplazamientos programados en la fase inicial de la liga.

367 partidos europeos suman los jugadores del Athletic entre todas las competiciones

Todavía habrá que ver si la UEFA autoriza la inscripción de Laporte, quien ya está registrado en la Liga, el futbolista de la actual plantilla con más participaciones europeas. El francés totaliza 64 partidos entre la Champions (33) y Europa League (31), además de levantar la 'orejona' hace un par de años en Estambul con el Manchester City. El central disputó siete partidos en la principal competición de clubes con la camiseta del Athletic, además de otros 28 en el segundo torneo de la UEFA, mientras que como 'citizen' participó en 26 encuentros de Champions y tres de Europa League. Acumula experiencia en el escenario continental, donde también presume de una Supercopa de Europa con el City y de una Eurocopa y una Liga de Naciones con la selección.

Partidos y estrenos

En cuanto a Yuri, quien a diferencia de Laporte estará frente al Arsenal, fue hace ocho años cuando debutó en la Champions. El lateral jugó dos partidos con el PSG en la temporada 2017-2018, cuando se enfrentó al Real Madrid en el cruce de los octavos de final. Consumió los 180 minutos de una eliminatoria en la que fue titular junto a Alves, Neymar, Mbappé y Cavani, entre otros, y acabó perdiendo ambos choques: 3-1 en el Bernabéu y 1-2 en el Parque de los Príncipes. Hasta ahí llegó su participación en la mejor competición de clubes del mundo, en la que ahora se estrenará con el Athletic. Y al igual que sus compañeros, Berchiche sueña a lo grande y sin límites.

Experiencia El rojiblanco con más partidos europeos es Laporte (64), seguido de Williams (42) y Lekue (29)

No está de más subrayar que el grueso de la actual plantilla se ha estrenado en un torneo continental en la pasada campaña, en la que el Athletic alcanzó las semifinales de la Europa League. Lo ha hecho gente tan importante como Unai Simón –solo ha jugado un partido, contra el Elfsborg–, Dani Vivián, Oihan Sancet y Nico Williams. A ellos se sumaron Agirrezabala, ahora en el Valencia, Paredes, Adama, Unai Gómez, Jauregizar, Prados, Guruzeta, Maroan y Olabarrieta, cedido al Andorra. Todos ellos han debutado en el tablero internacional, prácticamente la mitad de la plantilla, y ahora lo harán en la Champions al igual que resto del vestuario con la única excepción de Laporte y Yuri. Berenguer, Gorosabel y Robert Navarro habían jugado antes la segunda competición de la UEFA con las camisetas de Torino y Real Sociedad, respectivamente, mientras que Jesús Areso lo hizo en la Conference con Osasuna.

La suma de los encuentros continentales completados por los futbolistas de la actual plantilla asciende a 367 entre la Europa League (330), Champions (35) y Conference (2). El rojiblanco con más duelos europeos es Laporte (64), seguido de Iñaki Williams (42), Iñigo Lekue (29), Berenguer (19, 14 de ellos como león y cinco con el Torino) y el sancionado por dopaje Yeray Álvarez (17).