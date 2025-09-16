El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entrenamiento en Lezama este lunes. Ignacio Pérez

Un bautismo de fuego para una generación con hambre de grandeza

El Athletic vuelve a la Champions con solo dos futbolistas que saben lo que es jugarla, el aún no inscrito Laporte y Yuri

Robert Basic

Robert Basic

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:04

La plantilla del Athletic entra esta tarde (18.45 horas) en un terreno desconocido, inexplorado, una experiencia cargada de emoción, ganas, nervios y deseo de ... ser una estrella más en la constelación de clubes más brillante del mundo. De los 27 jugadores que integran en estos momentos el primer equipo –25 figuran en la lista A entregada a la UEFA–, apenas dos han saboreado las mieles de la Champions: Aymeric Laporte y Yuri Berchiche. Solo el central, pendiente de ser inscrito, lo ha hecho como rojiblanco porque el lateral participó en el torneo con el escudo del PSG cosido en el pecho, en dos partidos frente al Real Madrid. Todos los demás vivirán un bautismo de fuego con el Arsenal como el primer adversario de una liga exigente, en la que los hombres de Ernesto Valverde se verán las caras también con Borussia Dortmund, Qarabag, Newcastle, Slavia Praga, Paris Saint Germain y Sporting de Portugal, este último un rival que trae muy buenos recuerdos con aquella semifinal canjeada por la final de la Europa League en Bucarest.

