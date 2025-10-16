El Athletic vuelve once años después al gobierno de LaLiga El Athletic recupera el puesto en la Comisión Delegada de la organización presidida por Tebas que perdió en 2014

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Jueves, 16 de octubre 2025, 00:58

Once años después, el Athletic vuelve a formar parte de la Comisión Delegada de LaLiga, según ha podido saber EL CORREO. La proclamación oficial se hará en los próximos días, cuando venza el plazo para las impugnaciones.

El Athletic recupera así peso y capacidad de influencia en un órgano clave en la patronal de clubes y que representa a todos los clubes entre las reuniones de la Asamblea General. Su función principal es supervisar y apoyar la gestión diaria de la organización. Lo forman el presidente, un vicepresidente por categoría (Atlético de Madrid en Primera) y doce miembros, seis clubes de la máxima categoría y otros tantos de Segunda. Los equipos de Primera que siguen son Real Madrid, Sevilla, Betis, Alavés y Rayo.

Es un órgano en el que todos los clubes quieren estar porque es donde se dilucidan los asuntos más importantes de LaLiga. Es habitual que esta comisión resuelva las cuestiones claves y que estas sean aprobadas después por la Asamblea General, de la que forman parte todos los clubes. No se conoce ningún caso en el que una medida propuesta por este órgano haya sido luego derribada

La actual Comisión Delegada se eligió en 2024, pero uno de sus miembros, el Las Palmas, ha bajado a Segunda. Eso obliga a reemplazarle como representante de Primera. El Athletic se ha aliado con algunos clubes para hacerse con esa plaza.

Ibaigane no tenía ningún representante en este órgano desde que se perdió el puesto en el mandato de Josu Urrutia en 2014.

También en la Liga femenina

Aitor Elizegi estaba más cercano a la Federación Española que a LaLiga, enfrentadas en aquel momento. El entonces presidente no consiguió colocar ningún miembro en la Comisión Delegada. Mejor le fueron las cosas en la organización presidida por Luis Rubiales. Allí el club rojiblanco ganó pese al ser nombrado directivo y conseguir que su compañera de junta, María Tato, fuera responsable del fútbol femenino.

La directiva de Jon Uriarte se ha acercado a Tebas en un contexto en el que la Federación y LaLiga han enterrado el hacha de guerra. El momento de mayor cercanía entre los dos dirigentes se vivió el pasado verano cuando se reunieron para tratar la capacidad de incorporación de jugadores por parte del Barcelona, con el foco puesto en las maniobras azulgranas para fichar a Nico Williams y conocer si esta operación encajaba en las normas económicas de LaLiga.

El Athletic ya tiene uno de los cinco asientos de la Comisión Delegada de la Liga femenina, lo que significa que por primera vez en su historia Ibaigane va a estar representada en los dos principales órganos de control de la patronal del fútbol español.

