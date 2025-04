Cuando las estrellas salen al rescate

El Athletic se metió en un buen lío en la primera parte y supo salir de él en la segunda hasta lograr una victoria que ... deja casi asegurada la Champions, ya sea con el cuarto o el quinto puesto. Que sucedieran ambas cosas, es decir, que se planteara un serio problema y se encontrara la solución, tuvo toda la lógica del mundo. Dicho de una forma cruda: el equipo de Valverde, sencillamente, necesitó que tras el descanso salieran al rescate los buenos, comenzando por Oihan Sancet, autor de dos goles y principal artífice de que el juego del Athletic tuviera la profundidad que necesitaba para remontar a un Rayo valiente que se adelantó de penalti pasada la media hora de juego.

Pocas veces se ha visto en San Mamés un partido importante tan mediatizado por la alineación del Athletic. Fue el suyo un once inédito y un poco cogido con alfileres; en realidad, un ejemplo definitivo de la prioridad que es para este equipo el sueño de la Europa League. Sólo así se entiende que, en un partido en el que se jugaba media clasificación la Champions, Valverde se atreviera a hacer la rotación más brusca de toda la temporada, dejando fuera del once al mismo tiempo a Galarreta, Sancet y a los dos hermanos Williams. Que ninguno de estos tres últimos jugara no había sucedido nunca en Liga desde que Nico se asentó en el primer equipo hace cuatro años.

Los aficionados, que conocen bien a su tropa, fruncieron un poco el ceño. Y con razón. Un frente de ataque con Unai Gómez, Djaló, que llevaba más de dos meses sin jugar, Berenguer y Guruzeta no inspiraba mucha confianza que se diga. En realidad, se antojaba un triple salto mortal en un equipo que empezaba a arrastrar problemas de gol y, de hecho, llevaba tres empates a cero consecutivos. La primera parte vino a confirmar esta sospechosa: la de que el Athletic estaba dando demasiada ventaja y el partido podía complicarse más de la cuenta.

Athletic Simón, Gorosabel, Vivián, Paredes, Adama, Prados (Galarreta, m.58), Djaló (I. Williams, m.58; m.95), Berenguer (Nico, m.72), U. Gómez (Sancet, m.45), 'Jaure' y Guruzeta (Maroan, m.45). 3 - 1 Rayo Batalla, Aridane, Espino (Isi, m.84), Lejeune, Ratiu, Chavarría, Pedro Díaz (Valentín, m.62), De Frutos (Embarba, m.69), Pathé Ciss (RDT, m.84), Gumbau (U. López, m.62) y Álvaro García. Goles: 0-1: Pathé Ciss, m. 37. 1-1: Sancet, m. 57. 2-1: Nico Williams, m. 79. 3-1: Sancet, m. 93.

Árbitro: Cordero Vega. Amonestó a los rojiblancos Djaló, Vivián, Adama e Iñaki Williams, así como a los visitantes Pedro Díaz, Espino y Unai López.

Incidencias: 47.584 espectadores en San Mamés.

En los dos primeros minutos, el Rayo ya se plantó dos veces con peligro en el área de Unai Simón. En ambas ocasiones parecieron hacerlo en fuera de juego, de manera que, de haber terminado alguna en gol, el VAR le tendría que haber informado de ello a Cordero Vega. Ahora bien, que no tuvieran incidencia en el marcador no significa que no tuvieran significado. Claro que lo tuvieron. Demostraban que el equipo de Iñigo Pérez, como es costumbre, iba a jugarle al Athletic sin miedo, de tú a tú, retándole a un partido abierto y un poco loco. Y así fue.

Ida y vuelta

Fueron unos primeros 45 minutos sin dueño, equilibrados, de idas y vueltas. El fútbol era atropellado e impreciso, subido de revoluciones. En otras circunstancias, este hubiera sido un escenario muy propicio para el equipo de Valverde, que de la misma manera que sufre con rivales que bajan todas las persianas suele disfrutar con aquellos que las suben sin miedo. El problema es que ayer el Athletic se sintió extraño desde la misma alineación. Por primera vez en lo que va de temporada, las rotaciones crearon serios cortocircuitos. No había manera de acoplar a los jugadores, sobre todo a los del frente de ataque. Al equipo se le volvió a ver borroso e impotente en sus ofensivas. Djaló aportó algo de chispa por la banda derecha, desde luego más que otra veces, pero eso fue todo.

Batalla vivió tranquilo y el Rayo, además, consiguió adelantarse en el marcador gracias a un penalti extraño. Es verdad que Vivián hizo una entrada muy fea a Álvaro en su muslo derecho, pero la hizo después de que el delantero rayista rematase fuera, desperdiciando una gran ocasión. El golpe que le propinó el vitoriano, en fin, no tuvo influencia en su remate. Antaño eso no era penalti y ahora no se sabe si lo es. A veces lo pitan y otras, no. Esta vez tocó que sí y que Cordero Vega castigara a Vivián con amarilla. La verdad es que hubiera parecido más jnormal que no señalara la pena máxima y sacara tarjeta roja al central rojiblanco. Pero, en fin, así es este fútbol.

Eso sí, hay cosas que no cambian y no cambiarán en este deporte y en ningún otro. Y una de ellas es que los equipos mejoren cuando juegan sus mejores futbolistas. La de ayer fue una nueva demostración empírica de una evidencia. No acostumbra Valverde a hacer cambios en el descanso, pero esta vez, viendo la gravedad de la situación, decidió hacerlos y sacó a Maroan y a Sancet por Guruzeta y Unai Gómez, a quienes apenas se les había visto en toda la primera parte. El efecto fue inmediato. El empuje volcánico de Maroan era muy molesto para Lejeune y Aridane, mientras que Sancet empezó a enredar hasta encontrar su sitio y darle al fútbol de ataque del Athletic el sentido que no estaba teniendo.

Los rojiblancos empataron gracias a un penalti absurdo de Pacha Espino a Maroan, un agarrón clarísimo que no se le escapó al VAR. Sancet lo convirtió con su precisión habitual, la que les está faltando a algunos de sus compañeros. Con el empate, al que siguieron las entradas al campo de Iñaki Williams y Galarreta, el Athletic continuó creciendo, aunque el Rayo estuvo muy lejos de rendirse y llegó con peligro un par de veces, casi siempre con Álvaro como protagonista. Luego, a falta de un cuarto de hora, salió Nico Williams. Fue demasiado para los vallecanos. Y es que las dos estrellas del equipo hicieron lo que se espera de ellas: dos goles espléndidos con sabor a Champions.