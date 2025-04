Valverde protege a Iñaki Williams, que sufre una pequeña molestia en los isquiotibiales

San Mamés se asustó cuando vio irse a Iñaki Williams del campo al poco de que su equipo anotara el 3-1. Lo hizo sin ... cojear, pero con gesto cariacontecido, lo que disparó las alarmas. Ernesto Valverde explicó al acabar el partido que le sustituyó por unas molestias en los isquiotibiliales. ¿Estará el jueves? «Hay que esperar», dijo el entrenador.

«Es cierto que tenía un problema, una pequeña molestia y yo no he querido que siguiera porque al final estás en el campo y sin querer hay una jugada en la que cortas el juego o te pegas una carrera y el problema puede ser mayor», explicó el técnico. Con el partido resuelto con el tercer gol, Valverde intervino. «Le he pedido que saliera del campo», reveló. Había entrado al filo del minuto 60 para dar relevo a Djaló. Tocaba ser conservador de cara al importante cruce ante el Rangers.

Más nombres propios. El entrenador ensalzó el rendimiento de Jauregizar. «Se ha convertido en fundamental para nosotros gracias a su trabajo. Y encima juega 90 minutos hoy, el jueves, el partido anterior. Es de Bermeo y los de Bermeo son especiales, pero también acusan el esfuerzo, Lo de este partido ante el Rayo ha sido espectacular. Es uno de los jugadores más importantes que tenemos ahora mismo en el equipo», indicó. También se alegró por el rendimiento de Djaló tras once partidos de ausencia. «Ha estado tiempo fuera con un tobillo que le ha dado mucha guerra. Queríamos que se le viera, que estuviera activo. Lo ha hecho, ha tenido sus opciones», se felicitó.

El triunfo tiene un gran valor en la carrera por la Liga de Campeones. «Cada vez que sumas de tres puntos significa mucho porque queda poco. Este partido era muy importante porque veníamos de empates en los anteriores. LaLiga es larga y estamos también en Europa. Los esfuerzos los pagan porque no hay la misma frescura. Las cosas se gestionan cuando tienes algo conseguido, pero todavía nos quedan puntos».