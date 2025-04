La conversación del VAR que señaló penalti contra Vivián: «Es una acción temeraria»

Gabriel Cuesta Lunes, 14 de abril 2025, 00:21 Comenta Compartir

El árbitro Cordero Vega ha tenido que acudir en dos ocasiones al VAR, con Figueroa Vázquez al mando, para corregir su decisión inicial. Y las dos ocasiones para señalar finalmente dos penaltis. El primero en contra del Athletic y a favor del Rayo, a la inversa en el segundo.

La primera aparición de la tecnología ha sido en el minuto 33, cuando acudió al monitor para revisar la entrada de Vivián sobre el rayista Adrián por la que acabó señalando la pena máxima, a pesar de no apreciar en un primer momento falta, que supondría el tanto del Rayo. Esta es la conversación al completo:

- VAR: Adrián, te recomiendo que vengas al monitor a ver un potencial penalti.

- Árbitro: De acuerdo.

Acude al monitor.

- Árbitro: Dame otra toma del punto de contacto. Portería derecha, por favor. Portería derecha, por favor. Déjamela en dinámica al 20%. Necesito una menos barrida.

-Árbitro: Me parece una acción temeraria de Dani Vivián. Una vez que dispara Álvaro, efectivamente va con los tacos en el muslo. Me parece temeraria. No me parece roja porque no le da de pleno, pero voy a pitar penalti.

-VAR: Perfecto, Adrián.

La segunda ocasión en la que el cántabro acudió al monitor fue en el minuto 55. El VAR le llamó para que revisase el agarrón de Espino sobre Maroan, que finalmente acabó en penalti, transformado por Sancet para poner el empate.

-VAR: Adrán, te recomiendo vengas al monitor a ver un potencial penalti, por favor.

(Cordero Vega acude al monitor)

-Árbitro: Te voy a pedir portería derecha.

-VAR: No se ve en la portería derecha.

-Arbitro: Vale. Muéstramela donde se vea el balón.

-VAR: Ah. Y déjale que acabe.

-Árbitro: De acuerdo. Pues voy a reanudar con penalti y amarilla para Espino. Es el Pacha Espino, ¿verdad?

VAR: Correcto. Es Pacha Espino.

-Arbitro: Muy bien. Perfecto.