Valverde sobre Laporte: «No nos lamentemos tanto y miremos hacia adelante»

Ernesto Valverde las ha visto de todos los colores en el fútbol. Tiene tanta experiencia a sus espaldas que hasta un caso como el de ... Aymeric Laporte, cuyo transfer no ha sido admitido porque la documentación no llegó a tiempo, le suena a vivido. « Son situaciones que se dan en el fútbol y que no sólo nos han pasado a nosotros. A mí ya me sucedió en el Olympiakos» griego dijo a los periodistas nada más concluir el partido de Lasesarre.

El entrenador es la primera voz del Athletic que habla sobre el profundo fiasco que ha supuesto para el club rojiblanco quedarse sin un fichaje estratégico y que él mismo había pedido. Frente al silencio del presidente, Jon Uriarte, y el director de Fútbol, que no contestarán a las preguntas de los periodistas hasta dentro de dos semanas, Valverde asumió de nuevo el papel de portavoz del club.

Valverde ha protagonizado un espectacular arranque de Liga con nueve puntos en tres partidos. No quiere que el fiasco Laporte se convierta en un punto de inflexión. Por eso puso mucho interés sobre el propio césped de Lasesarre en arrojar agua a la hoguera de la controversia.

¿Que hay un problema? Se buscan soluciones. Es la máxima que defendió con insistencia. «No es una situación que queríamos porque deseábamos fichar un jugador. No ha podido ser por una circunstancia que, vuelvo a repetir, se ha dado otras veces. En vez de mirar para atrás, tenemos que mirar hacia adelante. Ya está, no lamentarnos tanto y tratar de ganar. Se trata de eso».

Y el mirar hacia adelante es mirar hacia el filial, como hizo ayer en el partido de Barakaldo ante Osasuna. En él alineó en el puesto de central a tres jugadores del filial, Jon de Luis (al que le ha dado ficha en la Liga de Campeones), Beñat Duñabeita e Iker Monreal. El entrenador dijo a los periodistas luego que «les he visto bien».

Mientras tanto, los equipos jurídicos del Athletic y Aymeric Laporte estudian los pasos legales que darán en los próximos días para intentar conseguir que la FIFA rectifique su negativa y tramite la ficha internacional del central internacional, requisito indispensable para que pueda jugar en el club rojiblanco.

En dos semanas

Las dos partes trabajan con la previsión de tener una respuesta de la FIFA en el entorno de las próximas dos semanas, aunque no hay ninguna garantía de ello.

Las fuentes consultadas por este periódico indican que el club y el jugador analizan el procedimiento de alegación que llevarán a cabo. A bote pronto valoran dos vías, ir a la propia FIFA o ir al TAS, sin menoscabo de que primero se utilice una vía y luego otra.

La FIFA resolvió el miércoles que una de las partes metió fuera de plazo la documentación en el Sistema de Correlación de Transferencias (TSM, por sus siglas en inglés). Se trata de una plataforma online para certificar los traspasos internacionales. Cuando se hace una operación, el vendedor y el comprador suben los datos. Si ambas versiones coinciden, se da el ok.

La coordinación y la rapidez son cruciales cuando se hacen fichajes sobre la bocina porque el proceso de subir los papeles es complejo y supone en torno a hora y media. El problema es que hay un plazo estricto (a las 23.59.59 del lunes) que una de las partes no cumplió.

Fue el Al Nassr, que ha dejado claro al Athletic que no ha actuado de mala fe. Ir de la mano del Al-Nassr favorece la posición bilbaína.

El Athletic y Laporte basarán su defensa en que ellos cumplimentaron en tiempo los requisitos y que fue por un error involuntario de la otra parte por lo que no se cumplimentaron. El club mantendrá que no tiene sentido hacer pagar al club comprador y al jugador las consecuencias de un error que no es suyo.

El club valora pedir a la FIFA que se le aplique la denominada 'excepción de validación', que recoge que una ficha es admitida si se entiende que no ha sido admitida por un fallo de la otra parte.

La opción del TAS

El escenario con el que se trabaja es que haya una respuesta en el entorno de dos semanas. Si es positiva, las condiciones pactadas en el contrato de traspaso pasarán a ser efectivas de inmediato. Es decir, el Athletic pagará diez millones por el traspaso y el central tendrá una ficha algo superior a cuatro millones netos en cada uno de sus tres años de contrato. Se trata de una rebaja de algo más del 80% con respecto a los 25 millones que tiene firmados en Arabia.

El problema es qué sucederá si la respuesta es negativa. Las partes pueden acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) del Comité Olímpico Internacional. El problema es que este procedimiento se puede demorar unos meses e Ibaigane no parece dispuesta a esperar.

«No he hablado con nadie. Sé lo que me comentó Mikel (González, el director de Fútbol), que la cosa estaba complicada. Entiendo que el club intentará ir hasta el final y hará lo que sea posible. Me preguntáis, pero no tengo mucha idea. No estoy muy al tanto de eso. Estoy más al tanto de lo que ocurre en el campo», dijo el entrenador sobre las opciones de la entidad de solventar la situación.