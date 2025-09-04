Un Athletic sin pegada cae con Osasuna

La final de la Euskal Herriko Txapela no encontró fecha en el calendario de pretemporada de Athletic y Osasuna y los organizadores se vieron obligados ... a llevarla al primer parón por selecciones. La situación dejó al duelo sin sus internacionales, los rojiblancos Unai Simón, Vivián, Nico Williams (España), Maroan (Marruecos) e Iñaki Williams (Ghana), además de a los rojillos Boyomo (Camerún), Budimir (Croacia) y Becker (Surinam).

Athletic Padilla (Santos, m.67); Gorosabel, Duñabeitia (Monreal, m.60), Jon de Luis, Adama (Irurita, n,67); Vesga (Adrián Pérez, m,60), Rego; Robert Navarro, Unai Gómez (Ibon Sánchez, m.75) Nico Serrano (Eder García, m.73); y Guruzeta (Izeta, m.60). 0 - 1 Osasuna Aitor Fernández; Iker Benito (Juan Crus, m.78), Osambela, Herrando (Catena, m.69), Bretones (Chasco, m.78); Moncayola (Torró, m,46), Rubén García, Iker Muñoz (Víctor Muñoz, m.69), Moi Gómez (Oroz, m.21), Raúl García de Haro y Kike Barja. Goles: 0-1. M.77. Osambela.

Incidencias: 2.500 espectadores.

Estos partidos en los parones internacionales sirven de escaparate para las partes menos afortunadas de las plantillas. Y Ernesto Valverde llevó además el plan B hasta las últimas consecuencias. Dejó en Lezama a Paredes, Yuri, Lekue (no está la cosa para arriesgar con centrales o jugadores que pueden jugar ahí), Jauregizar, Galarreta, Prados y Berenguer. Ningún titular y dos jugadores del filial en el once. Y sólo tres futbolistas del primer equipo en el banquillo, Sancet, Izeta y Areso.

Llamativamente hubo sitio para dos centrales del Bilbao Athletic. Se inicia el casting del entrenador para ver lo que puede sacar el claro del filial. Son el navarro Jon de Luis, que ya ha sido reclutado en las convocatorias de Liga y que de facto es a estas horas el tercer central, y el gernikarra Aimar Duñabeitia. Monreal salió en la segunda parte. Los tres aprobaron el examen. Los laterales Gorosabel y Adama lo pasaron peor que ellos.

El Osasuna se llevó finalmente el duelo en un tanto de Osambela en el tramo final. El central canterano aprovechó un pequeño lío en el área rojiblanca para ser el más listo de todos los que pasaban por allí y superar al portero del filial Santos.

El guardameta de la cantera del Danok Bat saltó al campo en la última media hora. Valverde le tiene que probar. Padilla fue expulsado por comportamiento antideportivo al lanzar una pelota al campo en La Cartuja y se ha llevado tres partidos de sanción. El joven bilbaíno demostró estar preparado para cubrir las espaldas a Unai Simón. Uno de los mejores momentos de la triste noche rojiblanca fue una gran parada que hizo a un disparo lejano de Iker Muñoz.

Nico Serrano

El Athletic tuvo un buen puñado de ocasiones, pero no estuvo afilado arriba. Las imprecisiones fueron constantes y Osasuna sacó buen provecho de ellas. El Athletic arrancó con un dominio testimonial del partido, pero con poco nervio. De hecho las incursiones más inquietantes en el tramo fueron las de Osasuna, donde Rubén García hizo sufrir mucho a Adama. El mismo jugador rojillo firmó la mejor ocasión rojilla en ese periodo con una falta que buscaba la escuadra y despejó Padilla.

Estos partidos deben ser entendidos por los jugadores como la oportunidad de pedir más carrete a su entrenador. Y el que lo asumió con todas las consecuencias fue el revoltoso e hiperctivo Nico Serrano. Con un Athletic por fin activado, suyas fueron poco antes del descanso las tres mejores ocasiones rojiblancas, un mano a mano de los que no se puede fallar ante el portero, un potente disparo que estrelló en el larguero y otro que se le fue fuera.

Pese a haber superado sus problemas en la planta del pie, Guruzeta vive en el ostracismo. Apenas 34 minutos esta campaña. El guipuzcoano tiene un ánimo de acero. Se dejó ver con su juego de siempre, muy participativo.