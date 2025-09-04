El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde inicia el casting en el filial en busca de centrales

El entrenador da la titularidad a De Luis y Duñabeitia en Barakaldo ante Osasuna

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Barakaldo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:15

La final de la Euskal Herria Txapela no encontró fecha en el calendario de pretemporada de Athletic y Osasuna y los organizadores se vieron obligados ... a llevarla al primer parón por selecciones. La situación dejó al duelo sin sus internacionales, los rojiblancos Unai Simón, Vivián, Nico Williams (España), Maroan (Marruecos) e Iñaki Williams (Ghana), además de los rojillos Boyomo (Camerún), Budimir (Croacia) y Becker (Surinam).

