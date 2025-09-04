Valverde inicia el casting en el filial en busca de centrales
El entrenador da la titularidad a De Luis y Duñabeitia en Barakaldo ante Osasuna
Barakaldo
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:15
La final de la Euskal Herria Txapela no encontró fecha en el calendario de pretemporada de Athletic y Osasuna y los organizadores se vieron obligados ... a llevarla al primer parón por selecciones. La situación dejó al duelo sin sus internacionales, los rojiblancos Unai Simón, Vivián, Nico Williams (España), Maroan (Marruecos) e Iñaki Williams (Ghana), además de los rojillos Boyomo (Camerún), Budimir (Croacia) y Becker (Surinam).
Estos partidos en los parones internacionales sirven de escaparate para las partes menos afortunadas de las plantillas. Y Ernesto Valverde lleva el plan B hasta las últimas consecuencias. Dejó en Lezama a Paredes, Yuri, Lekue (no está la cosa para arriesgar con centrales o jugadores que pueden jugar ahí), Jauregizar, Galarreta, Prados y Berenguer. Ningún titular y dos jugadores del filial en el once. Y sólo tres jugadores del primer equipo en el banquillo, Sancet, Izeta y Areso.
Llamativamente en ese once hubo sitio para dos centrales del Bilbao Athletic. Son el navarro Jon de Luis, que ya ha sido reclutado en las convocatorias de Liga y que de facto es a estas horas el tercer central, y el gernikarra Aimar Duñabeitia.
Valverde, como todo el Athletic, se ha llevado el disgusto de que la FIFA no tramita la ficha de Laporte y sólo le quedan dos centrales del primer equipo, Vivián y Parades. La primera idea del entrenador es que Berchiche sea el primer recambio para los centrales, pero tiene que tener más planes. Por eso da inicio al casting de los centrales del filial. Hay dos en el once y otro a la espera en el banquillo, el navarro Iker Monreal.
