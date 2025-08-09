El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto
Olabarrieta, durante un partido. Athletic

El Athletic cede a Olabarrieta al Andorra de Ibai Gómez

El futbolista jugará la próxima temporada en el club entrenado por exrojiblanco y propiedad de Gerard Piqué

A. Cimadevilla

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:55

Aingeru Olabarrieta jugará cedido la próxima temporada en el Andorra del exrojiblanco Ibai Gómez, según ha confirmado este sábado el Athletic en un comunicado. El ... joven, de 19 años de edad y originario de Luiaondo (Álava), se estrenará así en Segunda División después de pasar por el Bilbao Athletic y haber debutado en el primer equipo ante el Sevilla en San Mamés el pasado mes de mayo. En total acumula tres partidos. Será la primera vez que el extremo izquierdo juegue fuera de Lezama desde que entrara en el equipo alevín hace una década.

