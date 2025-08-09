El Athletic cede a Olabarrieta al Andorra de Ibai Gómez
El futbolista jugará la próxima temporada en el club entrenado por exrojiblanco y propiedad de Gerard Piqué
A. Cimadevilla
Sábado, 9 de agosto 2025, 12:55
Aingeru Olabarrieta jugará cedido la próxima temporada en el Andorra del exrojiblanco Ibai Gómez, según ha confirmado este sábado el Athletic en un comunicado. El ... joven, de 19 años de edad y originario de Luiaondo (Álava), se estrenará así en Segunda División después de pasar por el Bilbao Athletic y haber debutado en el primer equipo ante el Sevilla en San Mamés el pasado mes de mayo. En total acumula tres partidos. Será la primera vez que el extremo izquierdo juegue fuera de Lezama desde que entrara en el equipo alevín hace una década.
ℹ️ Olabarrieta jugará cedido en el @fcandorra de @LaLiga2 durante la temporada 2025/26.— Athletic Club (@AthleticClub) August 9, 2025
🍀 ¡Mucha suerte y hasta pronto, Aingeru!#AthleticLezama #AthleticClub 🦁
El club confirma que el préstamo acordado con el club propiedad de Gerard Piqué tiene una serie de penalizaciones por la no participación y no incluye opción de compra. Esto quiere decir que a final de temporada el joven volverá a Lezama.
Despejadas las dudas sobre Olabarrieta, aún queda por decidir el futuro de Vencedor y Adu Ares, que no cuentan para Valverde, y quizás de Canales.
