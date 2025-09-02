«Eso no es ser del Athletic, eso es ser un borrego», dice Simón sobre quienes vandalizaron el mural de Nico Williams El portero rojiblanco se encuentra en Las Rozas preparando los primeros partidos clasificatorios de La Roja para el Mundial

A. Mateos Martes, 2 de septiembre 2025, 12:52

Unai Simón es uno de los pesos pesados de la selección española. Dueño y señor de la portería de La Roja, el año pasado fue nombrado segundo mejor portero del mundo gracias a su gran actuación en la Eurocopa que conquistó la selección. Sin embargo, el nombre de Joan García empieza a sonar fuerte en las quinielas para relevar al rojiblanco en la portería.

«Es normal que se hable de Joan. (...) El año pasado fue el mejor portero de la Liga», dejó claro Simón en los micrófonos de Radio Marca. El rojiblanco se muestra tranquilo ante la proyección del nuevo portero del Barça: «Nosotros (Remiro, Raya y él) tenemos recorrido aquí, peso en el vestuario y también hemos conseguido cosas importantes».

Aunque De la Fuente no ha contado con Joan García para esta convocatoria, todo apunta que lo hará en la siguiente y llegará a la selección para disputarle el puesto a Simón.

No fue el único tema que abordó el portero rojiblanco. También se mostró muy crítico con lo ocurrido en torno a Nico Williams en verano. «Eso no es ser aficionado del Athletic, eso es ser un borrego», señaló cuando le recordaron el mural con el rostro de Nico vandalizado. Simón reconoció que nunca dudó de la continuidad de su compañero: «No le vi fuera del Athletic. El año pasado ya se habló demasiado y él demostró con su renovación que quería quedarse».

En clave Athletic, Unai Simón ve posible repetir el rendimiento de la temporada pasada. «Tenemos un proyecto para aspirar a puestos europeos, pero hay que demostrarlo en el campo». Y el inicio del equipo le da la razón. Nueve de nueve en Liga y dejando buenas sensaciones en la parcela defensiva, la más débil hasta el momento.

Antes de despedirse, Simón quiso repetir su mensaje contra el partido de Liga que se disputará en Miami. «No soy partidario ni de eso, ni de la Supercopa de Arabia, ni nada por el estilo que se pueda parecer a sacar competiciones nacionales fuera del país», sentenció antes de volver a repetir que «el fútbol es de nuestra gente, de la gente de casa, y les estamos quitando esa parte de disfrutar de su equipo».