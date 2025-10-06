El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Robert Navarro fue el mejor jugadior del Athletic abte el Mallorca. Maika Salguero

El ansiado regreso a la normalidad

Tras dos meses de signo contrario, el Athletic necesita recuperar el brillo de sus mejores jugadores, estabilizarse y volver por sus fueros tras el parón

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:21

Comenta

El alivio de la afición del Athletic por la victoria ante el Mallorca todavía coleaba ayer, como una caricia en el estado de ánimo, entre ... los aficionados del Athletic. Todos coincidían en la importancia de haber cortado de cuajo una mala racha que ya empezaba a resultar muy indigesta y valoraban como un regalo del cielo el gol de Rego en un momento del partido en el que muchos se temían lo peor. Algunos miraban con detenimiento la clasificación y, para valorarla en su justa medida, se imaginaban el escenario contrario; es decir, una derrota contra el equipo de Arrasate. La diferencia era impactante: de estar en los aledaños de la zona europea a caer al puesto duodécimo acompañando a equipos que todavía no saben si son toros o toreros.

