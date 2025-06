El palo de Alkorta al Barça y a Deco: «Me parece fatal, están poniendo a Nico en un brete durante sus vacaciones»

Marina León Martes, 24 de junio 2025, 16:42 | Actualizado 17:00h. Comenta Compartir

Otra de las voces que ha opinado sobre 'el caso Nico Williams' ha sido la de Rafa Alkorta. El exjugador y exdirector deportivo del Athletic en la etapa como presidente de Aitor Elizegi se ha mostrado contundente ante la posición en la que se encuentra el futbolista. «A mí la verdad es que ya me tiene un poquito cansado el tema del Barça. El año pasado no entendí la jugada, en mi opinión. La verdad es que no sé si fue un quiero y no puedo o exactamente qué fue aquello», explica en 'El Larguero' de Cadena Ser. «Me parece fatal que le pongan en esta situación», añade.

Además, Alkorta recuerda que en estos momentos «el jugador tiene un contrato en vigor con el Athletic. Entonces, el jugador es del Athletic». También lamenta que esta estrategia ponga «en un brete» al pequeño de los Williams «en pleno verano, mientras disfruta de sus vacaciones». Así, critica las recientes declaraciones de Anderson Luis de Souza 'Deco', director deportivo del Barcelona, al diario 'La Vanguardia', en las que habla con naturalidad del jugador rojiblanco y del deseo del propio futbolista de llegar al club azulgrana.

«Me parece increíble que salga ahora Deco y diga 'no, no, si el jugador quiere venir'. Me parece fatal, porque le está dejando al jugador en una situación muy complicada y comprometida. Para mí, entonces, eso de Deco con Nico Williams sobra», señala Alkorta. Por último, asegura que el Athletic ha dejado clara su postura en este asunto: «¿Quieres pagar la cláusula? Págala entera ya de una vez», apunta.