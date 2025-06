Julen Guerrero sobre Nico Williams y su posible fichaje por el Barça: «Aunque sea una decisión dolorosa...»

Pablo Ariza Martín Martes, 24 de junio 2025, 13:08 Comenta Compartir

El caso Nico Williams suma tanto capítulos como opiniones al respecto sobre su posible salida rumbo al FC Barcelona, previo pago al contado de la cláusula de rescisión. El último en dar su visión del culebrón del verano ha sido una leyenda del Athletic como Julen Guerrero que dejaba claro que el pequeño de los Williams «tiene todo el derecho del mundo a decidir su futuro».

El exatacante rojiblanco habló anoche en los micrófonos 'Radio Estadio' de Onda Cero sobre cómo se está alargando el tema Nico y las negociaciones con el Barça. «Sobre todo todas las negociaciones me parece que deben ser más discretas».

«Nico tiene todo el derecho del mundo a decidir y a elegir su futuro, sea cual sea, aunque pudiera ser una decisión dolorosa si es que al final lo es, que no lo sabemos todavía», comentaba la leyenda del Athletic.

También habló sobre el sentimiento de los athleticzales. «Hay muchos sentimientos en juego, en Nico por supuesto y también en una afición que ha depositado muchas ilusiones en Nico Williams y en un equipo que ha ganado una Copa y ha entrado en la Champions. Ver que alguien puede salir cuando se consolida un proyecto importante duele siempre a la afición».

Así, aconsejó a Nico no cerrar del todo la puerta de San Mamés. «Si decide irse espero que sea de la mejor manera posible, siempre que deje una puerta abierta a una posible vuelta si el club lo cree conveniente».

Además, espera que a partir de ahora todo se lleve de una forma más privada. «Espero que no haya más filtraciones y cosas de ese estilo, que todo se haga de forma más discreta, respetando a cada una de las partes implicadas (...) Puede pasar cualquier cosa, él no desmiente nada y parece indicar que se va, pero no creo que al Barça le hiciese gracia que digan que están negociando con uno de sus jugadores».