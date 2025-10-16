La aficionada sevillana del Athletic que aspira a ganar Operación Triunfo 2025 Cristina, de 18 años, tiene vídeos en su cuenta de Tik Tok en la final de Sevilla con la camiseta rojiblanca, equipo del que es hincha

Juanma Mallo Jueves, 16 de octubre 2025, 20:50

Cristina Sánchez, una sevillana de 18 años que participa en 'Operación Triunfo 2025' y que es una de las favoritas para hacerse con el título en la presente edición, lleva al Athletic en el corazón. Se puede ver en los vídeos colgados en Tik Tok de un día histórico para todo hincha rojiblanco: el 6 de abril de 2024, la jornada en la que la formación de Ernesto Valverde alzó la Copa en la ciudad que vio nacer a esta cantante con más de 46.000 seguidores en Tik Tok.

Con el título «yo me meo con mi padre, en serio esto merece ser publicado», Cristina publica un vídeo en el que se ve a la marea rojiblanca dirigirse a pie a La Cartuja. También se pasa por Athletic Hiria y muestra cómo a su padre le hacen una entrevista. Siempre con la camiseta rojiblanca.

Esta unión de Cristina con el Athletic no ha pasado desaparecibida para otras hinchas de la entidad bilbaína. De hecho, una usuaria @anemartinezn pide apoyo para que la andaluza sea la vencedora de la edición presenta por Chenoa. «Tenemos la obligación de que una athleticzale gane OT, Cristina debe ganar ese programa», escribe.

tenemos la obligación de hacer que una athleticzale gane OT, Cristina debe ganar ese programa #OTDirecto15O pic.twitter.com/6f2AfE5kIm — ane (@anemartinezn) October 15, 2025

¿Por qué se la considera una de las favoritas? En la primera gala consiguió más de un millón de votos con su interpretación de 'APT'. Es la benjamina de la presente edición del programa. De hecho, muchos echan la vista atrás y la comparan con Aitana. Estudiante de Doble Grado en Periodismo y Comunicación, en el pasado cursó baile, teatro, sabe tocar el piano...