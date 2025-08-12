El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Adu Ares, Canales y Vencedor, los tres del Athletic que se irán cedidos

El extremo negocia con el Eibar, el mediapunta es pretendido por el Andorra de Ibai Gómez y el mediocentro busca equipo

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Martes, 12 de agosto 2025, 17:41

La decisión ya está tomada. Son tres los jugadores del primer equipo del Athletic que saldrán cedidos. Se trata del extremo Adu Ares, el mediapunta ... Peio Canales y el mediocentro Unai Vencedor. Eso significa que el delantero Urko Izeta y el extremo Nico Serrano, en el Mirandés y Sporting la pasada campaña, han superado la criba y se quedan al menos hasta enero al lado de Ernesto Valverde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  3. 3 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  4. 4

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  5. 5

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  6. 6 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  7. 7

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  8. 8

    Tras otra jornada sofocante, bajan los termómetros y llegan las tormentas a Bizkaia
  9. 9 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  10. 10 María Pombo se queja de que no tiene «pijamas bonitos»%u2026 porque no conoce esta firma vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Adu Ares, Canales y Vencedor, los tres del Athletic que se irán cedidos

Adu Ares, Canales y Vencedor, los tres del Athletic que se irán cedidos