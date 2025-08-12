Adu Ares, Canales y Vencedor, los tres del Athletic que se irán cedidos
El extremo negocia con el Eibar, el mediapunta es pretendido por el Andorra de Ibai Gómez y el mediocentro busca equipo
Bilbao
Martes, 12 de agosto 2025, 17:41
La decisión ya está tomada. Son tres los jugadores del primer equipo del Athletic que saldrán cedidos. Se trata del extremo Adu Ares, el mediapunta ... Peio Canales y el mediocentro Unai Vencedor. Eso significa que el delantero Urko Izeta y el extremo Nico Serrano, en el Mirandés y Sporting la pasada campaña, han superado la criba y se quedan al menos hasta enero al lado de Ernesto Valverde.
El mercado se cierra el próximo 1 de septiembre a las 23.59, pero el Athletic intensifica sus gestiones para buscar acomodo a los tres jugadores a los que Valverde ha comentado que deben buscar destino.
Adu Ares negocia con el Eibar. Su entrenador, Beñat San José, le quiere porque está corto de efectivos en las bandas, pero la operación no se acaba de cerrar. Los de Ipurua y San Mamés buscan aún el acuerdo entre los clubes. Una de las cuestiones a dilucidar es resolver qué parte de la ficha del atacante asumen los azulgranas y pactar las penalizaciones por no jugar. A primera hora de la tarde del martes, el trato no estaba sellado.
A Peio Canales lo quiere Ibai Gómez para el Andorra, como ya indicó este periódico la pasada semana. También se ha interesado el Racing, que busca un mediapunta. En todo caso, la opción del Principado está muy avanzada. El entrenador ha hablado con el rojiblanco y le ha convencido para acompañarle.
«Un jugador joven»
En todo caso, es probable que su salida se aplace a los últimos días de mercado. Valverde admite que salga, pero ya advirtió que antes de dar el paso quiere esperar a ver la evolución de la lesión de Sancet, al que le quedan algo menos de dos meses de baja. En todo caso, el entrenador le abrió la puerta. «Es un jugador joven. La temporada pasada no participó mucho. A no ser que vea que va a participar mucho, para estar así, lo mejor es que salga».
Vencedor busca equipo. Brilló el pasado curso en el Racing, pero su alta ficha supone un problema para su club de destino porque, independientemente de lo que pague al Athletic por él, le computará la mitad en forma de límite salarial. El club rojiblanco ha tenido acercamientos de clubes de Segunda, pero por ahora sigue a la espera de irse.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.