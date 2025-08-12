Adu Ares, Canales y Vencedor, los tres del Athletic que se irán cedidos

La decisión ya está tomada. Son tres los jugadores del primer equipo del Athletic que saldrán cedidos. Se trata del extremo Adu Ares, el mediapunta ... Peio Canales y el mediocentro Unai Vencedor. Eso significa que el delantero Urko Izeta y el extremo Nico Serrano, en el Mirandés y Sporting la pasada campaña, han superado la criba y se quedan al menos hasta enero al lado de Ernesto Valverde.

El mercado se cierra el próximo 1 de septiembre a las 23.59, pero el Athletic intensifica sus gestiones para buscar acomodo a los tres jugadores a los que Valverde ha comentado que deben buscar destino.

Adu Ares negocia con el Eibar. Su entrenador, Beñat San José, le quiere porque está corto de efectivos en las bandas, pero la operación no se acaba de cerrar. Los de Ipurua y San Mamés buscan aún el acuerdo entre los clubes. Una de las cuestiones a dilucidar es resolver qué parte de la ficha del atacante asumen los azulgranas y pactar las penalizaciones por no jugar. A primera hora de la tarde del martes, el trato no estaba sellado.

A Peio Canales lo quiere Ibai Gómez para el Andorra, como ya indicó este periódico la pasada semana. También se ha interesado el Racing, que busca un mediapunta. En todo caso, la opción del Principado está muy avanzada. El entrenador ha hablado con el rojiblanco y le ha convencido para acompañarle.

«Un jugador joven»

En todo caso, es probable que su salida se aplace a los últimos días de mercado. Valverde admite que salga, pero ya advirtió que antes de dar el paso quiere esperar a ver la evolución de la lesión de Sancet, al que le quedan algo menos de dos meses de baja. En todo caso, el entrenador le abrió la puerta. «Es un jugador joven. La temporada pasada no participó mucho. A no ser que vea que va a participar mucho, para estar así, lo mejor es que salga».

Vencedor busca equipo. Brilló el pasado curso en el Racing, pero su alta ficha supone un problema para su club de destino porque, independientemente de lo que pague al Athletic por él, le computará la mitad en forma de límite salarial. El club rojiblanco ha tenido acercamientos de clubes de Segunda, pero por ahora sigue a la espera de irse.