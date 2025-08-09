La evolución de la lesión de Sancet condiciona la cesión de Canales
Valverde pide «esperar un poco a ver cómo vemos» la situación del navarro
Sábado, 9 de agosto 2025, 21:38
Ernesto Valverde analiza la salida en forma de cesión de Peio Canales. El entrenador del Athletic cree que lo mejor es que se foguee en ... Segunda, aunque condiciona su salida a la evolución de la lesión de Sancet.
«El año pasado estuvo con nosotros y no participó demasiado», dijo el entrenador cuando este periódico le cuestionó por el futuro del de Barrika, a quien quiere el Andorra de Ibai Gómez. La operación estaba avanzada, pero se ha detenido, según ha podido saber EL CORREO.
«Para estar otra temporada sin participar igual es mejor que salga. He hablado con él en este sentido y vamos a ver. Tenemos que esperar un poco a ver cómo vemos lo de Sancet», zanjó.
