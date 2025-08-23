Bilbao nostálgico

Decenio del 60. En escena dos mujeres, 'Rosa' y 'Fortunata', o sea Karmele Larrinaga y Gemma Martínez, que a lo largo de 'La llamaban loca' ... convierten en afecto una relación de ama y criada, de la que paga y la que cobra, de la señorita y la pueblerina. Crecen en convivencia y complicidad bajo el fantasma de un amor incumplido que lleva a Rosa a disparatar y empodera a Fortunata hasta tomar las riendas del destino de Rosa. Marcan cada cambio melodías en francés, 'La bohème', 'La vie en rose', 'Rien de rien', 'Ne me quitte pas'…

'La llamaban loca' Texto: Txemi Parra.

Dirección: Gurutze Beitia.

Intérpretes: Karmele Larrinaga y Gemma Martínez.

Euskalduna: Hasta el 7 de septiembre.

A Rosa le lleva tiempo vestir, tomar tazas de té y beber licor. Un escenario más que sobrio, la sala de estar con sofá, dibujo de una librería y laterales desnudos hacia el interior y hacia la calle. El sencillo libreto de Txemi Parra, sobre una idea de Jon Marin, acumula gags sin decidirse por los conflictos que sobrevuelan: diferencia cultural, diferencia de costumbres, soledad amorosa, locura. Lo hace en cambio al convertir esos choques en humor blanco y costumbrismos que llevan bien las actrices dirigidas por Gurutze Beitia.

Gemma Martínez tiene larga trayectoria, con formación en la escuela internacional de Philippe Gaulier, especializada en técnicas de clown y comedia física. Y Karmele Larrinaga es también actriz y cantante muy conocida en nuestra TV, que participó en el musical 'Goiazen', y en la popular serie 'Goenkale', emitida por ETB 1 a lo largo de más de veinte temporadas desde 1994, y fue un trampolín de actrices y una especie de fenómeno de nuestro 'star-system'.

Risas en una historia bajo la sombra colateral de una mujer que ni se menciona, cuyo amor imposible quedó en la historia real de Bilbao e inspiraría la canción de Mocedades. Amable, nostálgica, sabe a poco con esas firmas, y sirve para compartir entre cómplices bien dispuestos.