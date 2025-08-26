El PP lamenta la «inseguridad» en Aste Nagusia y que algunos piensen que «el recinto festivo es solo suyo» Elkarrekin destaca el «buen ambiente» de la Semana Grande y el apoyo mostrado «a la resistencia del pueblo palestino»

Los partidos de la oposición han realizado este lunes sus correspondientes balances de las fiestas. El PP pone el acento en la inseguridad ciudadana y critica que haya quien piense que Bilbao «puede ser una ciudad sin ley». Por su parte, Elkarrekin Bilbao subraya el «buen ambiente» vivido durante toda la Semana Grande y agradece el apoyo a Palestina, la principal reivindicación en la zona de txosnas.

En declaraciones a este medio, la portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Esther Martínez, señala que Aste Nagusia «es la gran fiesta de Bilbao» y que «año tras año la vamos mejorando entre todos los bilbaínos». Desde esta perspectiva, agradece de forma especial la labor de Policía municipal y Ertzaintza, así como el de las brigadas de limpieza, sanitarios y todas las personas, comerciantes y profesionales «que hacen que estas fiesta cada vez vaya a más».

Sin embargo, a su juicio, existen algunos «puntos negativos». Entre ellos, el de la «inseguridad ciudadana». Martínez sostiene que es un problema que «no conseguimos atajar», al igual que sucede con los manteros y la venta ilegal de comida, que «pone en riesgo la salud pública».

Por otro lado, la portavoz popular critica que «algunos piensen que el recinto festivo es suyo exclusivamente» y que «puede ser una ciudad sin ley». Son declaraciones que van en la línea de lo expresado por el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, esta semana durante la visita a Bilbao con la exportavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. De Andrés dijo entonces que «no tiene sentido que Bilbao acepte con naturalidad que haya espacios en los cuales no se aplique la ley».

Por su parte, Ana Viñals, portavoz de Elkarrekin Bilbao, realiza una «valoración positiva» de las fiestas. Hubo «buen ambiente y muchos gestos de apoyo a la resistencia del pueblo palestino, por lo que toca felicitar a todas las personas que de manera, más o menos visible, lo han hecho posible desde la txupinera y el pregonero, pasando por Bilboko Konpartsak, servicios municipales, hosteleros, artistas, etc.», afirma.

«Una vez más se evidencia que el modelo festivo participativo y comunitario funciona y es valorado positivamente no sólo por los bilbaínos sino también por quienes nos visitan». Como todos los años, su formación realizará un informe con propuestas de mejora que presentará en la Comisión mixta de Fiestas. «Sigue habiendo cuestiones que mejorar», dice Viñals. En concreto, «los protocolos de actuación frente a agresiones machistas, xenófobas y 'LGTBIQ+fóbicas', la atención a personas en situaciones de vulnerabilidad, la movilidad ciclista, la gestión de residuos...».