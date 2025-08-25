El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes patrullan en las txosnas de Aste Nagusia. Maika Salguero

Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»

El colectivo destaca el «gran ambiente» vivido durante Aste Nagusia y la solidaridad expresada hacia el pueblo palestino

Alba Peláez

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:39

Con las cenizas de Marijaia todavía calientes, Bilboko Konpartsak ha hecho balance de esta edición de Aste Nagusia en la que en el recinto festivo ... han estado muy presentes los mensajes y banderas en apoyo a Palestina. «Hemos llevado a cabo concentraciones, una manifestación y un mosaico; señal de que no olvidamos el sufrimiento de este pueblo», han subrayado. Para el colectivo, durante las fiestas ha reinado el «buen ambiente», pero ha criticado la labor de la Policía Municipal, a la que ha entregado la 'bandera marrón' y ha acusado de «obstaculizar el trabajo» de los comparseros.

