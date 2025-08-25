Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»

Con las cenizas de Marijaia todavía calientes, Bilboko Konpartsak ha hecho balance de esta edición de Aste Nagusia en la que en el recinto festivo ... han estado muy presentes los mensajes y banderas en apoyo a Palestina. «Hemos llevado a cabo concentraciones, una manifestación y un mosaico; señal de que no olvidamos el sufrimiento de este pueblo», han subrayado. Para el colectivo, durante las fiestas ha reinado el «buen ambiente», pero ha criticado la labor de la Policía Municipal, a la que ha entregado la 'bandera marrón' y ha acusado de «obstaculizar el trabajo» de los comparseros.

A las puertas de Aste Nagusia, las comparsas tildaron de «violencia injustificada» las actuaciones de la Policía Municipal y Ertzaintza tras la sucesión de incidentes registrados semanas atrás entre las fuerzas de seguridad y los manteros. Ahora, tras el fin de fiestas, Bilboko Konpartsak afirman que los agentes «han acosado al colectivo mantero, nos han puesto trabas a comparseras y trabajadores para entrar y salir del recinto festivo y, en general, hemos valorado la escasa ayuda que nos han dado», señalan. Asimismo, han denunciado que «las personas en situación de calle que dormían en la plaza del Gas fueran desalojadas y enviadas al Arriaga sin ninguna explicación». Según explican, esta fue «una de las razones para activar por primera vez nuestro protocolo».

Las comparsas han lamentado que en el transcurso de Aste Nagusia se han producido agresiones «de diversa índole e intensidad: racistas, sexistas, LGTBIQ+fóbicas, verbales, o de las que incluyen violencia física. El pasado jueves, 21, volvimos a activar el protocolo, precisamente tras un ataque LGTBIQ+fóbico muy grave que tuvo lugar la noche anterior».

En contraposición a la 'bandera marrón' entregada a la Policía Municipal, Bilboko Konpartsak ha dado la 'bandera azul' al grupo organizador de los concursos gastronómicos. «Este año hemos hecho cambios en la organización y en el número de días, y el resultado ha sido estupendo», aseguran. Entre los puntos a mejorar para próximas ediciones de Aste Nagusia, las comparsas apuntan a las goitiberas, una propuesta que todos los años suele congregar a un número importante de participantes, pero que esta vez sólo consiguió congregar a doce vehículos. «Tenemos como reto de futuro fomentar la participación», aseguraron.

El colectivo ha agradecido el trabajo del pregonero, Francis Díez, y la txupinera, Olatz Agirre: «Todos los días, tanto bajo la lluvia como sudando, han sido el latido de Aste Nagusia. Os agradecemos de todo corazón vuestro humor, disposición y todo lo que habéis hecho para hacer esta Semana Grande aún más grande».