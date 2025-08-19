El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotografía de uno de los boletines de la denuncia impuesta a los dos jóvenes. El Correo

Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao

La Policía local denunció por «hacer botellón» a ambos, de 22 años, que tomaban Kas sentados en Jardines de Albia, la víspera de fiestas y en plena ola de calor

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Martes, 19 de agosto 2025, 00:50

Dos jóvenes de 22 años han sido denunciados por practicar botellón mientras tomaban unas latas de refresco de limón de la marca Kas, sentados en ... un banco de la plaza de los Jardines de Albia, en el centro de Bilbao. El incidente se produjo sobre las doce y media de la medianoche del jueves al viernes, día 15 de agosto, en plena alerta por calor extremo y en la víspera del txupinazo de Aste Nagusia, que dio comienzo a nueve días en los que bilbaínos y visitantes consumen alcohol en la vía pública de forma masiva y sin restricciones.

