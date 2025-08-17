El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Txupin multiplicó las ganas de jarana. Manu Cecilio

El mandamiento de fiestas

Queridos jóvenes: reíros de todo, cometed locuras, pintad la mona y, sobre todo, escapad de los pesados y de los santurrones

Luis López

Luis López

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:03

Queridos jóvenes: tenéis que ser buenos en Aste Nagusia porque si no Marijaia os va a traer resaca y el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak se ... van a poner tristes. Haced siempre caso a lo que dicen las entidades organizadoras, que son ellas, el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak. Son las que hacen que las fiestas de Bilbao sean las más populares del mundo. El Ayuntamiento es popular por motivos de soberanía y elección directa del pueblo, como todos los ayuntamientos; Bilboko Konpartsak lo es por motivos ancestrales y de legitimidad natural. Así convive en la Semana Grande la lógica y la mitología, que es otro de sus rasgos distintivos. Incluso en Bilboko Konpartsak convive la lógica y la mitología, siendo como es un organismo insondable y doctrinal diferente de las comparsas que lo componen, sobre las que ejerce como de guardián de la fe verdadera. Eso sí que es un caso único.

