Gargantúa se da un festín con los viajeros del metro en Aste Nagusia

Metro Bilbao adorna los fosteritos de la plaza Moyua unos días antes de que arranque la Semana Grande

Marina León

Marina León

Martes, 12 de agosto 2025, 19:23

Bilbao ha comenzado a vestir sus calles para Aste Nagusia. Entre los distintos preparativos de cara al sábado, el día en el que tendrá lugar el txupinazo y el saludo de Marijaia desde el balcón del Arriaga, las bocas de metro de la plaza Moyua lucen un nuevo aspecto. Como ya es habitual, uno de los personajes más queridos por los bilbaínos recibe a los viajeros que entran y salen de la céntrica parada. Se trata de Gargantúa.

Gargantúa recibe a los viajeros del metro en Moyua. M.L.
Este gigante glotón da la bienvenida a quienes acceden por los fosteritos, ataviado con el traje tradicional de fiestas, pañuelo y txapela incluidos. Además de los vinilos que se han pegado en las cristaleras para simular la figura de Gargantúa, también se han colocado dos grandes cubiertos de madera en la parte frontal.

Su chaleco y las mangas muestran detalles de Petronor y Kutxabank, firmas que han colaborado en esta iniciativa. Los operarios de Metro Bilbao han colocado este 'disfraz' en las dos paradas durante una sofocante tarde de martes que ha terminado en tormenta.

