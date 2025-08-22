El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas

E. C. Viernes, 22 de agosto 2025, 23:26 | Actualizado 23:55h. Comenta Compartir

Como si de un partido de fútbol se tratara, los fuegos artificiales tuvieron hasta intermedio este viernes. Y de quince minutos también. Cuando se llevaba 12 minutos de concurso, las explosiones cesaron y una densa nube de humo se cernió sobre el público estupefacto.

Al parecer, un problema informático fue la causa de esta interrupción. En un cuarto de hora, la pirotecnia italiana Di Matteo Fireworks logró solventar el problema y se reanudaron los lanzamientos. Valió la pena solo por asistir a la traca final.

Los neerlandeses Caffero ganan el concurso

Minutos después de que una apoteósica traca diera merecido final al espectáculo de los italianos, el jurado del XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao anunció el ganador. Muchos lo sospechaban desde el primer día de las fiestas. El vendedor de 2025 es Caffero, que el mismo sábado deslumbró con unos fuegos elegantes, detallistas y coordinados con la ciudad que los acogía. Detalles como la bandera de Bilbao y una alegoría a la Ría no faltaron en un cielo iluminado por los buenos fuegos bajos de los neerlandeses y las figuras imposibles que se dibujaban en lo alto.

... y para el sábado: exhibición del alavés Aitor Valdecantos

Pirotecnia Valecea: «Bilbao solo te aplaude si lo haces bien»

A medida que la Aste Nagusia va llegando a su fin una marea de sentimientos encontrados empieza a instalarse en los amantes de los fuegos. Esta noche será la última de las fiestas en la que el cielo se verá iluminado por figuras y colores vivos. Lo que provoca una sensación agridulce para algunos: Por un lado, se acaba el espectáculo; por otro, Pirotecnia Valecea regresa con su tradicional exhibición de clausura. «Al estar fuera de concurso siempre procuramos hacer un espectáculo diferente, más diseñado y coqueto. Sin opacar a los participantes de la competición, por supuesto», afirma Aitor Valdecantos, diseñador de la compañía.

Sin destripar en qué consistirán los fuegos, adelanta un final «potente» y figuras de mucha altura, estas últimas marca de la casa. «Se organizan las figuras como si fuera un cuadro, se miden y se colocan unas encima de otras para que coja altitud», explica el diseñador. Además de las formas, hoy también brillará el color sobre el cielo bilbaíno. «Llevamos unas carcasas e intermitentes multicolores muy bonitos, va a ser muy vistoso», anticipa Valdecantos.

Con 150 años de trayectoria y cinco generaciones de pirotécnicos a sus espaldas, Valecea es el único fabricante de fuegos artificiales de Euskadi. Por eso, y porque también ayudan en la organización, aunque no participan en la competición siguen sintiendo los mismos nervios. «Siempre es una responsabilidad. Bilbao, además tiene un público exigente, solo te aplaude si lo haces bien», explica. Algo que la compañía valora positivamente : «Nos gusta que nos evalúen de forma justa, tanto si lo hemos hecho bien, como si lo hemos hecho mal».

«Referente internacional»

«Bilbao como concurso está cogiendo una referencia internacional importante, lo cual, para los que somos fabricantes es fundamental» afirma Valdecantos. El diseñador asegura que las empresas valoran los concursos «con visión» y, sobre todo, «mucho público».

