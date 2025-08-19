El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jordi Alemany

¿Cuándo va a dejar de llover en Aste Nagusia? El aviso de la Aemet para esta semana

La llegada de una vaguada atlántica ha provocado un vuelco del tiempo

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 19 de agosto 2025, 09:10

¿Aste Nagusia pasada por agua? Quizás, no tanto, pero la lluvia sí puede suponer un cierto incordio para esta semana en la que Bilbao se zambulle en su fiesta más famosa y la ciudad está repleta de actividades. De día y de noche. Hay que salir con el pañuelito bien anudado al cuello, pero también con el paraguas por si cae un chaparrón o el incómodo sirimiri tan típico de estos lares.

El tiempo ha dado un vuelco en el territorio. Tras la ola de calor, el paso de una vaguada atlántica por la península ha provocado la caída del mercurio y la vuelta de la lluvia a la provincia. La previsión tanto de Aemet como de Euskalmet es que esta tendencia continúe, al menos, hasta el viernes. Habrá ratos en los que disminuya la nubosidad y se abran claros, pero la probabilidad de que llueva es elevada.

Las predicciones meteorológicas anuncian para este martes y miércoles chubascos débiles, pero también posibilidad de tormentas, por la entrada de viento norte y del noroeste intenso, detalla la Agencia Vasca de Meteorología.

Mejoría del tiempo

Para el jueves, la situación se mantendrá, ya que el norte peninsular seguirá bajo la influencia de esta masa de aire atlántico más fresco: se prevén precipitaciones débiles y los termómetros no rebasarán los 23 grados. El viernes, en cambio, se espera que este frente dé sus últimos coletazos y a medida que avance la jornada el tiempo vaya mejorando.

¿Y qué tiempo habrá en Bilbao para el último arreón festivo? ¿Se mojará nuestra Marijaia? Para el sábado y el domingo, según el pronóstico semana que Aemet publica en su web, la Semana Grande bilbaína finalizará con nubes y sol y con un incremento térmico que se hará notar sobre todo por el día. Las máximas superarán los 25 grados, pero las mínimas se mantendrán más bajas, en torno a los 13 y 14 grados. Tiempo más propio del verano en los días que marcan el broche festivo en el que, como todos los años, el recinto festivo estará a rebosar.

