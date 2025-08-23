El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia

Silvia Cantera Sábado, 23 de agosto 2025, 04:24 Comenta Compartir

Marijaia no tiene varita mágica, pero sí concede deseos. El concierto de Shinova este viernes en Aste Nagusia fue un «sueño cumplido». Su primer directo en fiestas de Bilbao. «Vivimos a veinte minutos. Han sido muchos años y estar aquí es muy especial», apuntaba el cantante Gabriel de la Rosa. Se les veía con ganas. Fue un bolo muy directo y enérgico, con un sonido impecable, y una suerte de ensayo para su fin de gira en el madrileño Movistar Arena -su mayor aforo hasta la fecha-.

Esta fue la primera vez de Shinova en Bilbao desde la salida de su anterior bajista, Ander Cabello, en febrero. Este agosto anunció que habia emprendido acciones legales contra el resto de los miembros del grupo por haber sido «expulsado injustamente». La actual formación respondió con un comunicado firmado conjuntamente con los miembros de su oficina y el cuerpo técnico en el que explicaban que su salida se debía a «faltas de respeto y agresiones verbales» y «meses de conflictos internos y comportamientos incompatibles con un proyecto común». Desde abril Alain Martínez acompaña a la banda al bajo.

Los cinco músicos salieron al escenario bajo la atenta mirada de un lobo, que vigilaba desafiante desde la gran pantalla del fondo. Arrancaron pues con 'Lobos' y siguieron con la nostálgica 'Gloria', que habla de la efervescencia de la juventud en Bilbao. Rescataron 'Niña kamikaze', uno de sus primeros éxitos y animaron a que el público coreara en 'Para cambiar el mundo'. En el ecuador del concierto llegaron los estribillos más redondos que ha creado la banda en los últimos años: 'No cambiaría nada', 'Alas' e 'Ídolos'.

Con 'Berlín' llegó la sorpresa de la noche. «Hemos hecho grandes amigas después de tantos viajes. Está con nosotros Paula Mattheus», anunció De la Rosa. No es la primera vez que la getxotarra trabaja con Shinova. Ella le invitó a cantar en su tema 'El juicio', publicado a principios de año. Al final del concierto, se sumó a la foto de familia sobre el escenario.

«Ahora viene una canción que no solemos tocar en espacios demasiado grandes. La más especial que hayamos compuesto quizás. Dicen los mentideros de la música que la gente habla demasiado en los conciertos. Este momento quizá sea irrepetible», remarcó De la Rosa. Pidió silencio y concentración y se respetó. 'Los días que vendrán' es la letra más visceral de su último disco 'El Presente'. El baladón. Una canción que lamenta el paso del tiempo y que anima a poner en valor cada momento, cada aroma o cada sonido.

Encararon la recta final con 'Si no es contigo', un tema que estrenaron un día de Reyes justo al cantante de Viva Suecia Rafa Val. Acabó con el momento más guitarrero de la noche con Daniel del Valle y Erlantz Prieto tomando el centro del escenario. Y se marcharon a la espera de un bis que el público no terminó de pedir. Nadie se movió y De la Rosa 'afeó' entre risas la falta del clásico 'beste bat'. «Íbamos a volver igual, pero las viejas costumbres se van perdiendo», bromeó. La recta final empezó con 'Qué casualidad' cantada desde el foso y la bailable y enrabietada 'Antes de que todo acabe'. Llegaba ya el turno de 'La sonrisa intacta', el tema que más puertas les ha abierto hasta la fecha, y cerraron con 'Te debo una canción', la letra perfecta para dar las gracias. El mejor concierto de las fiestas junto con el de su amiga Rozalén.