El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gabriel de la Rosa, vocalista de Shinova. Ayuntamiento de Bilbao
Concierto en Abandoibarra

El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia

La banda del Duranguesado ofreció un enérgico concierto en Abandoibarra

Silvia Cantera

Silvia Cantera

Sábado, 23 de agosto 2025, 04:24

Marijaia no tiene varita mágica, pero sí concede deseos. El concierto de Shinova este viernes en Aste Nagusia fue un «sueño cumplido». Su primer directo en fiestas de Bilbao. «Vivimos a veinte minutos. Han sido muchos años y estar aquí es muy especial», apuntaba el cantante Gabriel de la Rosa. Se les veía con ganas. Fue un bolo muy directo y enérgico, con un sonido impecable, y una suerte de ensayo para su fin de gira en el madrileño Movistar Arena -su mayor aforo hasta la fecha-.

Esta fue la primera vez de Shinova en Bilbao desde la salida de su anterior bajista, Ander Cabello, en febrero. Este agosto anunció que habia emprendido acciones legales contra el resto de los miembros del grupo por haber sido «expulsado injustamente». La actual formación respondió con un comunicado firmado conjuntamente con los miembros de su oficina y el cuerpo técnico en el que explicaban que su salida se debía a «faltas de respeto y agresiones verbales» y «meses de conflictos internos y comportamientos incompatibles con un proyecto común». Desde abril Alain Martínez acompaña a la banda al bajo.

Los cinco músicos salieron al escenario bajo la atenta mirada de un lobo, que vigilaba desafiante desde la gran pantalla del fondo. Arrancaron pues con 'Lobos' y siguieron con la nostálgica 'Gloria', que habla de la efervescencia de la juventud en Bilbao. Rescataron 'Niña kamikaze', uno de sus primeros éxitos y animaron a que el público coreara en 'Para cambiar el mundo'. En el ecuador del concierto llegaron los estribillos más redondos que ha creado la banda en los últimos años: 'No cambiaría nada', 'Alas' e 'Ídolos'.

Con 'Berlín' llegó la sorpresa de la noche. «Hemos hecho grandes amigas después de tantos viajes. Está con nosotros Paula Mattheus», anunció De la Rosa. No es la primera vez que la getxotarra trabaja con Shinova. Ella le invitó a cantar en su tema 'El juicio', publicado a principios de año. Al final del concierto, se sumó a la foto de familia sobre el escenario.

«Ahora viene una canción que no solemos tocar en espacios demasiado grandes. La más especial que hayamos compuesto quizás. Dicen los mentideros de la música que la gente habla demasiado en los conciertos. Este momento quizá sea irrepetible», remarcó De la Rosa. Pidió silencio y concentración y se respetó. 'Los días que vendrán' es la letra más visceral de su último disco 'El Presente'. El baladón. Una canción que lamenta el paso del tiempo y que anima a poner en valor cada momento, cada aroma o cada sonido.

Encararon la recta final con 'Si no es contigo', un tema que estrenaron un día de Reyes justo al cantante de Viva Suecia Rafa Val. Acabó con el momento más guitarrero de la noche con Daniel del Valle y Erlantz Prieto tomando el centro del escenario. Y se marcharon a la espera de un bis que el público no terminó de pedir. Nadie se movió y De la Rosa 'afeó' entre risas la falta del clásico 'beste bat'. «Íbamos a volver igual, pero las viejas costumbres se van perdiendo», bromeó. La recta final empezó con 'Qué casualidad' cantada desde el foso y la bailable y enrabietada 'Antes de que todo acabe'. Llegaba ya el turno de 'La sonrisa intacta', el tema que más puertas les ha abierto hasta la fecha, y cerraron con 'Te debo una canción', la letra perfecta para dar las gracias. El mejor concierto de las fiestas junto con el de su amiga Rozalén.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  3. 3

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  4. 4 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  5. 5

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  6. 6

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  8. 8 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  9. 9 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  10. 10 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia

El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia