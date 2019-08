Paul Collins desea Felices fiestas El cuarteto hispanoyanqui Paul Collins Beat. / CARLOS MARTÍN El neoyorquino de 63 años celebró en la sala Azkena los 40 años de su debut con el grupo californiano The Beat ÓSCAR CUBILLO Lunes, 19 agosto 2019, 11:27

El sábado nos saltamos los rejones y comenzamos la Semana Grande atendiendo al primer concierto del cartel de abono preparado por la sala Azkena. Lo protagonizaba el neoyorquino Paul Collins, que suscitó el interés de unas cien personas, cuando calculamos que le vieron 2000 en su anterior visita a Bizkaia, al Music Legends Festival de Sondika, cita a la que se refirió así: «este veranos estamos teniendo una racha de conciertos muy guay y recuerdo el de junio con los Beach Boys». Y entonces informó que su canción 'U.S.A.' era un intento de imitar el estilo de los Chicos de la Playa, y al tocarla le salió un rock and roll con mucho chinchín, uno de los 22 temas que sonaron en 83 minutos en el Azkena, donde dio un bolo incluso superior al de Sondika, al que le costó arrancar.

Paul Collins, que vivió muchos años en Madrid, donde tuvo una coctelería, saludó diciendo en castellano «buenas noches, felices fiestas», y más tarde añadió que le gusta Bilbao, donde ha actuado en numerosas ocasiones pero que hasta ayer no había podido ver sus calles: «Vaya calor hace aquí, parece Mallorca. Es una ciudad preciosa, increíble. Funcionan el tranvía, los autobuses, el metro… Y los pinchos están que te cagas. ¡Pero no me gusta la cerveza Amstel, me gusta la Mahou!».

Además, Collins agradeció su contratación al promotor del ciclo, Rubén, y al encargado de la sala, Gaizka. Regresaba en la gira del 40 aniversario del debut homónimo de su viejo grupo californiano The Beat, que salió en septiembre de 1979 y que se convirtió en piedra angular del estilo power-pop de la nueva ola americana. Lo repasó con su banda española, formada por Octavio Vinck a la guitarra y los saltos y hasta las patadas al aire, Juancho López al bajo y Ginés Martínez a la batería.

Y las 22 canciones roncas, cortas, eléctricas, melódicas, con coros armonizados que sonaron en el Azkena y con dos guitarras Fender (Stratocaster rítmica de Paul y Telecaster solista de Octavio) se podrían agavillar en tres capazos: el de las puramente americanas (desde el blues-rock ambiental de carretera 'On the highway' hasta el rock 'Working too hard', desde ese 'All over the world' que dijo en verano de 1984 tocó por todos los pueblos de España hasta las coreadas 'Don't wait up' o 'I don't fit in'), el de las de querencia mod con palpitación en plan los Jam (la urgente 'You won't be happy', un 'Look but don't touch' que resonó al 'Start' de los Jam, y el 'The kids are the same' que cerró el bolo), y las puramente retrojuveniles (la aún adolescente 'Walkin' out on love', la bailonga 'When you find out' de su anterior banda The Nerves; en esta aseguró que es una de las mejores canciones para bailar, la peña se puso a danzar cual marionetas y Paul criticó: «lo siento pero esto es una mierda, ¿bailáis o no?», y soltó retador que él a sus 63 años lo hace mejor).

Hubo también alguna intro que recordó a su amigo y cliente de la coctelería Elliott Murphy, algunas expresiones muy pop a lo The Byrds incluso, un calco de Buddy Holly, y sobre las 22 canciones destacaron dos: la tercera, 'Rock N Roll girl', del debut de The Beat, con muchos móviles inmortalizando el momento, y la 18º, 'Hangin' on the telephone', de The Nerves y famosa sobre todo por la versión que lanzó Blondie. «Felices fiestas… ¿Cómo se dice? ¡Feliz semana grande!», deseó Paul Collins antes de la última canción. Molan los conciertos en salas porque son como oasis respecto al congestionado ambiente de la Aste Nagusia.