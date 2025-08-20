El Circo y Marijaia llevan un pedazo de Aste Nagusia al hospital de Basurto Los niños ingresados se llenaron de alegría con las bromas de los payasos y las increíbles acrobacias realizadas en el pabellón San Pelayo

«¿Cómo están ustedes? ¡Bieeeen!», ha comenzado el espectáculo en el hospital de Basurto esta mañana Rody Aragón, como antiguamente hacían junto a sus compañeros de los Payasos de la Tele. Música, bromas y acrobacias imposibles han llenado a los niños ingresados de alegría y buen humor. El circo Holiday escoltado por Marijaia y sus secuaces –el pregonero y la txupinera– han traído un pedacito de la Aste Nagusia a los niños que estos días más apoyo necesitan y que no pueden desplazarse hasta el parque Etxebarria, su sede hasta el 13 de septiembre.

Amy Antonella, de 10 años, lleva más de una semana ingresada por una apendicitis y se lamenta por no poder ver los fuegos artificiales. «Estoy un poco triste porque desde la habitación solo los oigo», ha explicado. Tras la función espera recibir el alta y, si se lo permiten las recomendaciones médicas, esta misma noche «correrá a ver los fuegos desde la ría». Asegura que tiene ganas de salir del hospital y empezar a disfrutar, aunque sea tarde, de la Aste Nagusia junto a su familia.

La posibilidad de lluvia ha desplazado la exhibición del tradicional campo verde contiguo al edificio San Pelayo a un zaguán algo más lejano. Por este motivo, varios de los niños ingresados no han podido disfrutar de la exhibición ya que la mayor distancia hasta el emplazamiento ha supuesto un obstáculo para ellos. A pesar ello, decenas de personas compartieron risas y aplausos tanto con la gallina Turuleta, el ratoncito Pérez y los artistas, que traían un espectáculo «especial».

«No es la función habitual porque no es posible traer hasta aquí toda la producción –ha explicado la organización–. Al ser un público más reducido, el acercamiento es mayor e interactuamos mucho más». Alberto Segura, de 19 años, es uno de los equilibristas que ha actuado hoy. «Llena mucho hacer pasar un buen rato a los niños, pero más aún a estos que lo necesitan más», ha asegurado antes de subirse a realizar sus piruetas sobre una tabla únicamente apoyada sobre un balón de fútbol.

El espectáculo no solo lo han disfrutado los niños que permanecen día y noche en la clínica, «también hemos invitado a varios pequeños que vienen a la consulta cada dos semanas», señalan Andrea Balbas y Maite Fernández, enfermeras del hospital de día de San Pelayo. «Es una forma de que le pierdan el miedo a venir y relacionen el hospital con algo positivo», explican. Algunos de estos niños que deben acudir de manera regular lo hacen para recibir inyecciones contra las alergias que padecen y tendrán que habituarse a recibir periódicamente el tratamiento. Es por eso que este evento, así como los dibujos que ambas sanitarias lucen en sus batas, les ayudan a tener un «mejor recuerdo» de esta parte de su vida, así como a «entender» que es positivo que asistan a sus citas médicas.

«Me he escapado un ratito para ver el espectáculo», asegura Sara García, trabaja en uno de los laboratorios de Basurto. Ha acudido con sus compañeras pero también espera la visita de su «peque» Enzo de solo 11 meses. «Viene la amama con el niño –explica–, así pueden hacer algo diferente sin tener que entrar al centro», asegura la trabajadora de 35 años.