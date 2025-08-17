'Bali' se sube a la ola en la Gran Vía El tradicional Desfile de la Ballena congrega a una multitud para disfrute de los más pequeños

Desde hace unos años, mentar a las medusas a mediados de agosto remite, de forma irremediable, a las temibles carabelas portuguesas —pese a que, en puridad, no son tales animales, sino un conglomerado de organismos que cooperan como una colonia—, encargadas de fastidiar a los veraneantes en las playas vizcaínas. Pero no en esta ocasión. Porque unas simpáticas medusas bailarinas son la gran novedad del tradicional Desfile de la Ballena, una de las citas más exitosas de Aste Nagusia.

La ballena 'Bali' ha encabezado la colorida kalejira que congrega una multitud en la Gran Vía bilbaína, para goce y disfrute de los más pequeños. Además de las medusas, unas grandes olas completan el séquito. La comparsa Mare Nostrum ha sido la encargada de darles vida, a la que también acompañan las mujeres de Lobas de Mar, que tratan de plasmar los oficios de rederas, neskatilas y empacadoras. Para completar la representación de la tradición pesquera de los puertos vascos, una fanfarria de arponeros recrea el trabajo de los antiguos balleneros vizcaínos.

Pese a la jornada nublada, la temperatura roza a las seis de la tarde, hora de inicio del desfile, los treinta grados, por lo que los asistentes han agradecido los chorros de agua lanzados por el enorme cetáceo hinchable de 12 metros de largo y 5 de alto. Junto a ella desfilan un pulpo que expulsa confeti por sus tentáculos, un besugo que echa humo por la boca, una concha que gira sobre sí misma y dos artistas que emergen como perlas vivientes.

A ellos se les suman invitados llegados directamente de la selva: marionetas gigantes de una cebra, un antílope, una jirafa, un hipopótamo y una familia de monos que animarán el desfile. Según explicó en su día el Ayuntamiento, combinan las artes plásticas, la danza, el teatro y el circo en «homenaje a la fauna africana».

Reggae y samba

Y, como en toda kalejira no puede faltar la música, el grupo Trokolobo pone la banda sonora al desfile con una enérgica batucada. Tampoco han faltado el reggae y la samba, y el broche musical lo han puesto los instrumentos de viento de la Fanfarre Sama Siku y el ritmo noventero de los Brass Street Boys, que conmemoran a las 'boy bands' de la época vestidos con atuendos marineros. La fiesta combina la vida del mar Cantábrico con el ritmo de la fiesta.

A consecuencia del evento, que todos los años atrae a unos 150.000 espectadores, se han producido cortes de tráfico en Gran Vía y las calles aledañas desde las 16.00 horas y hasta las 21.30 horas. Las restricciones se levantan a medida que pasa la comitiva. El recorrido arranca en la Plaza Circular y avanza por la Gran Vía hasta dar una vuelta completa a la Plaza Moyúa. El desfile finaliza en la confluencia de la principal artería bilbaína con Doctor Areilza.

