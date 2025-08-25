La Aste Nagusia en cifras
Lunes, 25 de agosto 2025, 01:04
1,5 millones de personas
han disfrutado de los nueve días de fiesta. La cifra es inferior a los 1,6 millones de 2024 y a los 1,8 millones de 2023, el récord.
50.000 personas
presenciaron el txupin en la plaza del Arriaga, según los cálculos municipales. Se iguala el récord, registrado el año pasado.
112.500 espectadores
diarios tuvieron los fuegos artificiales. La cifra es superior a la del año pasado pero lejos de 2023. La lluvia redujo la asistencia.
200.000 personas
asistieron a los más de cien conciertos en nueve escenarios. Son 20.000 menos que el año pasado y 40.000 menos que en 2023.
11.500 asistentes
al concierto de Gatibu en el Parque Europa, el más numeroso, lejos de los 18.500 registrados en 2024 por Nil Moliner.
90.000 niños y sus familiares
disfrutaron del Txikigune de Doña Casilda. El desfile de la Ballena también fue un éxito, con 150.000 asistentes.
20.000 espectadores
han tenido las 23 actuaciones de teatro callejero. En el Arriaga, 'Mamma mia!' ha vendido 9.000 entradas.
60.000 personas
se han congregado para asistir al extenso programa de herri kirolak y euskal folklore. Son 5.000 más que en 2024, la única cita que crece.
384 pruebas de alcoholemia
se han practicado en 23 controles policiales, de las que únicamente quince dieron resultado positivo.
