El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ambiente en la calle Ledesma. E. C.

La Aste Nagusia en cifras

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 25 de agosto 2025, 01:04

1,5 millones de personas

han disfrutado de los nueve días de fiesta. La cifra es inferior a los 1,6 millones de 2024 y a los 1,8 millones de 2023, el récord.

50.000 personas

presenciaron el txupin en la plaza del Arriaga, según los cálculos municipales. Se iguala el récord, registrado el año pasado.

112.500 espectadores

diarios tuvieron los fuegos artificiales. La cifra es superior a la del año pasado pero lejos de 2023. La lluvia redujo la asistencia.

200.000 personas

asistieron a los más de cien conciertos en nueve escenarios. Son 20.000 menos que el año pasado y 40.000 menos que en 2023.

11.500 asistentes

al concierto de Gatibu en el Parque Europa, el más numeroso, lejos de los 18.500 registrados en 2024 por Nil Moliner.

90.000 niños y sus familiares

disfrutaron del Txikigune de Doña Casilda. El desfile de la Ballena también fue un éxito, con 150.000 asistentes.

20.000 espectadores

han tenido las 23 actuaciones de teatro callejero. En el Arriaga, 'Mamma mia!' ha vendido 9.000 entradas.

60.000 personas

se han congregado para asistir al extenso programa de herri kirolak y euskal folklore. Son 5.000 más que en 2024, la única cita que crece.

384 pruebas de alcoholemia

se han practicado en 23 controles policiales, de las que únicamente quince dieron resultado positivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  2. 2

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  3. 3

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  4. 4

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  8. 8

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  9. 9

    Asesinato en una tienda de golosinas
  10. 10 La nueva vida de Sandra y Roberto al otro lado de la barra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Aste Nagusia en cifras

La Aste Nagusia en cifras