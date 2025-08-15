El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miles de personas se concentrarán frente al Arriaga el próximo sábado para participar en el pregón y el txupín que marcará el inicio de Aste Nagusia Jordi Alemany

Mi primera Aste Nagusia: así se estrenan tres jóvenes en las fiestas

Alin Blanco, Gaspar Escobar Vallvé y Juncal Munduate

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:53

«Ver por primera vez es más importante que ver mil veces», decía G.K. Chesterton. Ese es el ejercicio que nos han propuesto realizar ... en esta columna durante toda la Semana Grande. Somos tres periodistas novatos que vivirán por primera vez esta celebración. Lo haremos ejerciendo nuestro oficio, lo que implica rigurosidad y profesionalismo, pero también con el espíritu de un adolescente que emprende su primer viaje de verano por algun pueblo. Los ojos abiertos a los nuevos paisajes, a la flora y fauna de las nuevas geografías, entregados al destino de la aventura estival.

