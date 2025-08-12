600 operarios mantendrán limpias las calles durante Aste Nagusia

Como viene siendo habitual cada año, el Ayuntamiento de Bilbao ha organizado un amplio dispositivo para garantizar la limpieza de las calles mientras dure la ... Aste Nagusia, que arrancará este mismo sábado. Un total de 620 operarios, ayudados por 120 vehículos y maquinaria especializada, mantendrán las calles en perfecto orden de revista durante los nueve días de atracón festivo. De ellos, 270 han sido contratados específicamente para la Semana Grande.

Las zonas de El Arenal, el Casco Viejo, Ripa, Botica Vieja, el Parque Etxebarria, el Parque Europa o Doña Casilda, las que mayor afluencia concentran, serán las más reforzadas. El despliegue de limpieza diaria arrancará a las seis de la mañana en el recinto festivo. El objetivo es, afirman desde el Consistorio, que a las 11.30 horas la zona esté «en perfectas condiciones». Además, se trabajará «con gran rapidez» en la plaza Circular para que el tráfico pueda ser reabierto cuanto antes.

Los operarios se repartirán según las necesidades de cada día. Por ejemplo, después del lanzamiento del txupin de este sábado, una treintena de operarios y doce vehículos se concentrarán frente al Arriaga para limpiar la explanada en el menor tiempo posible. Lo mismo ocurrirá tras el Desfile de la Ballena del domingo. Además del dispositivo de limpieza, el Consistorio prestará atención a los jardines y los parques. Para ello, reforzará el servicio de jardinería con 30 trabajadores centrados en limpiar las zonas verdes.

Otra pata importante del dispositivo de limpieza será la colocación de contenedores, que se repartirán por los diferentes espacios festivos. En la zona de conciertos, por ejemplo, se colocarán 200 cubos adicionales de las distintas fracciones. Mientras tanto, en el espacio de las txosnas se habitarán 214 contenedores. Todo ello con el objetivo de «propiciar el reciclaje y la separación en origen». Tanto es así que este año el Consistorio impulsará el premio a la sostenibilidad en el concurso gastronómico. Cada día se premiará a la cuadrilla más sostenible, a la que mejor haya separado los residuos generados.

Limpieza de la Ría

Pero más allá de garantizar que las calles estén limpias, también habrá quien se encargue de retirar toda la basura que pueda caer a la Ría. Dos embarcaciones mantendrán la lámina de agua y las partes de la ribera del cauce en perfecto estado. El año pasado estos barcos recogieron 2,93 tonealadas de residuos flotantes, lo que pone de manifiesto la cantidad de desechos que caen al agua y que podrían acabar en el mar si no se retiran a tiempo.

En cualquier caso, para evitar en la medida de lo posible que la basura no acabe en el agua, se colocarán barreras flotantes en la lámina de agua a la altura del Ayuntamiento y de las txosnas. Fuentes municipales explican que es en estas barreras donde suelen acumularse los residuos que arrastra la corriente. Allí son finalmente recogidos para poder ser tratados por separado.