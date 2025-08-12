El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Operarios trabajan en la limpieza de la pasada edición de Aste Nagusia. Mireya López

600 operarios mantendrán limpias las calles durante Aste Nagusia

El Ayuntamiento también reforzará el servicio de jardinería y dos embarcaciones se encargarán de retirar la basura que pueda caer a la Ría

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Martes, 12 de agosto 2025, 12:04

Como viene siendo habitual cada año, el Ayuntamiento de Bilbao ha organizado un amplio dispositivo para garantizar la limpieza de las calles mientras dure la ... Aste Nagusia, que arrancará este mismo sábado. Un total de 620 operarios, ayudados por 120 vehículos y maquinaria especializada, mantendrán las calles en perfecto orden de revista durante los nueve días de atracón festivo. De ellos, 270 han sido contratados específicamente para la Semana Grande.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  3. 3

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  4. 4

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  5. 5 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  6. 6 La ola de calor se recrudece en Bizkaia: los termómetros superan los 40 grados
  7. 7

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  8. 8 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  9. 9 Muere Juan Antonio Virumbrales, socio número 1 del Athletic, a los 99 años
  10. 10 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 600 operarios mantendrán limpias las calles durante Aste Nagusia

600 operarios mantendrán limpias las calles durante Aste Nagusia