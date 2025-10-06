La web de la Federación de Malasia sufre un ciberataque en pleno caso de los futbolistas sancionados Al acceder a la plataforma saltaba un mensaje en el que se advertía de que «si no realiza el pago en 13 horas, todas las bases de datos se eliminarán automáticamente»

Los contratiempos se acumulan para la Federación de Malasia. La semana pasada la FIFA anunció la sanción de siete futbolistas, entre ellos el jugador del Alavés Facundo Garcés, por utilizar «documentación manipulada» para jugar con el combinado nacional. El organismo internacional de fútbol les notifició que quedan inhabilitados durante un año. Ahora, la asociación malaya ha denundiado que ha sufrido un ciberataque en su página web de Sistema de Gestión de Competiciones (CMS). De hecho, por ahora sigue fuera de servicio.

La home de esta web de la FAM mostraba el siguiente mensaje al usuario: «Si es propietario de un dominio, haga clic en el botón de abajo para realizar el pago. Por seguridad, si no realiza el pago en 13 horas, todas las bases de datos se eliminarán automáticamente, indica el mensaje del sitio web». Se trata de una plataforma en la que la Federación publica el registro de los jugadores, estadísticas de los partidos, datos de cada uno de los equipos y documentos de competición.

La FAM ya ha denunciado lo ocurrido para tratar de averiguar el origen. No es la primera vez que las plataformas en línea de FAM han sido atacadas.En 2014, su sitio web oficial fue supuestamente pirateado por seguidores vietnamitas tras un ataque a aficionados visitantes durante la semifinal de la Copa AFF en el estadio Shah Alam, después de que Vietnam derrotara a Malasia por 2-1.