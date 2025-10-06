El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Garcés cabecea el balón durante el partido ante Vietnam.

Malasia sigue sin recibir de la FIFA la sentencia completa de la sanción a Garcés

El proceso de apelación continúa dilatándose ya que la Federación asiática no realizará el recurso hasta que tenga toda la documentación

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:04

La Federación de Malasia (FAM) continúa a la espera de la documentación completa de la sentencia por la que la Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó el 26 de septiembre con 12 meses de inhabilitación a Facundo Garcés ... y a seis de sus compañeros (Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Hector Hevel) por usar, presuntamente, «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con el combinado del sudeste asiático. En un comunicado firmado este lunes por Datuk Noor Azman Hj Rahman, secretario general de la Federación, la FAM vuelve a reiterar que siguen sin tener la decisión fundamentada completa del castigo y que «el proceso de apelación sólo puede comenzar una vez se haya recibido oficialmente». Una situación que hace que el recurso no pueda presentarse y que todos los plazos se dilaten.

