Malasia sigue sin recibir de la FIFA la sentencia completa de la sanción a Garcés

La Federación de Malasia (FAM) continúa a la espera de la documentación completa de la sentencia por la que la Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó el 26 de septiembre con 12 meses de inhabilitación a Facundo Garcés ... y a seis de sus compañeros (Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Hector Hevel) por usar, presuntamente, «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con el combinado del sudeste asiático. En un comunicado firmado este lunes por Datuk Noor Azman Hj Rahman, secretario general de la Federación, la FAM vuelve a reiterar que siguen sin tener la decisión fundamentada completa del castigo y que «el proceso de apelación sólo puede comenzar una vez se haya recibido oficialmente». Una situación que hace que el recurso no pueda presentarse y que todos los plazos se dilaten.

«Nuestro equipo legal está listo para tomar cualquier acción tan pronto como se obtengan los documentos pertinentes. Una vez recibida la decisión completa, la FAM presentará la apelación de forma sólida», señaló el representante malayo. La FIFA castigó a Garcés y a otros seis internacionales por Malasia con una inhabilitación de 12 meses para «todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol» por «incumplir el artículo 22 del Código Disciplinario relativo a la falsificación de documentos». La FIFA indicó que las partes (Federación y jugadores) disponían de diez días (hasta el 6 de octubre) para solicitar la decisión fundamentada, previo paso a acudir a la Comisión de Apelación del organismo que presidente Infantino para recurrir el castigo.

KENYATAAN RASMI PERSATUAN BOLASEPAK MALAYSIA (FAM)



Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) ingin memaklumkan bahawa pihak FAM masih menunggu dokumen penuh keputusan penghakiman daripada Persekutuan Bolasepak Antarabangsa (FIFA).#FAM #HarimauMalaya pic.twitter.com/dhRm2OU6Jx — FA Malaysia (@FAM_Malaysia) October 6, 2025

La Federación cursó esta petición y una vez cumplido este lunes el plazo de diez días está a la espera de recibir la documentación para iniciar la apelación. En este escenario, Garcés viajó a Malasia recientemente para coordinar 'in situ' con la FAM su defensa. El lunes 29 de septiembre, el Alavés «suspendió cautelarmente» y apartó al central nacido en Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina) de su disciplina de forma indefinida. Un paso obligado después de la sanción impuesta por la FIFA. «No formará parte de la plantilla hasta que se resuelva el proceso abierto», indicó el club, que observa desde la distancia como espectador pero uno de los afectados la situación, «respetando la presunción de inocencia» y el devenir de los acontecimientos para dar los siguientes pasos.

La Federación, a la espera de la decisión fundamentada de la sentencia, prepara su alegación basándose en «un error técnico en el proceso de envío de los documentos» con los que la FIFA dio luz verde a la convocatoria de los siete jugadores para disputar el 10 de junio el partido frente a Vietnam de clasificación para la Copa Asia. «En la FIFA revisaron previamente las cualificaciones de los jugadores y confirmaron oficialmente su elegibilidad para representar a Malasia», señalaron en la FAM.

«Es un tema más jurídico»

El futbolista, tal y como confesó Eduardo Coudet cuando le dejó fuera de la convocatoria ante el Mallorca después de recibir la notificación oficial de la sanción, está «tranquilo» y convencido de que el asunto se resolverá de forma favorable, achacando el problema, como alega la Federación, a un error en el envío de la documentación para su inscripción. «Somos optimistas con que lo de Garcés se vaya a solucionar. Sobre todo porque percibí la confianza del jugador de que se iba a solucionar», explicó el Chacho en la previa del duelo ante el Elche, el segundo que se perdió el central. «Ahora es un tema más jurídico. Hablar de plazos es difícil. Él está muy confiado de que se va a solucionar», reiteró el entrenador argentino.