Vuelve la pesadilla para la Guinea Ecuatorial de Owono: se niegan a viajar a Malaui por la falta de previsión La Federación responde con la suspensión del seleccionador y varios jugadores. «Nunca hay diálogo, siempre imposición», censura la plantilla

Jon Aroca Viernes, 10 de octubre 2025, 16:04 Comenta Compartir

La selección de Guinea Ecuatorial en la que compite Jesús Owono, cedido por el Deportivo Alavés en el Andorra, se ha plantado. El combinado ecuatoguineano estaba llamado a disputar este jueves un importante partido de la fase de clasificación para el Mundial en Malaui, pero no ha sido así. Los jugadores se negaron a viajar dada la falta de planificación de la Federación, lo que les iba a obligar a participar de un desplazamiento casi improvisado «con riesgo para la integridad física y el desempeño del equipo».

Los futbolistas denunciaron el miércoles por la tarde que pese a que su partido se iba a disputar un día después a 3.000 kilómetros de distancia ni siquiera eran conocedores del plan de viaje a Malaui. Es por eso que poco después, a las 21 horas de ese mismo día, la plantilla votó de forma unánime por negarse a ir en esas condiciones. «Teniendo en cuenta que se está poniendo en riesgo la salud de mis compañeros y la mía propia creo que la opción más coherente es no viajar», censuró Owono. El seleccionador, Juan Michá, secundó la decisión.

La Federación (Feguifut) emitió poco después un comunicado de denuncia. «Condenamos la decisión de mermar la imagen del país», expusieron los gestores del fútbol nacional. Según sus explicaciones, la preparación para el viaje fue la correcta. «La Junta hizo todo el trabajo logístico así como la previsión económica remitiendo todo al Ministerio que igualmente avaló el documento. Se gestionó en plazos legales el vuelo y todas las partes estaban al corriente de toda la gestión hecha», aseguraron.

Además, suspendieron al seleccionador de forma temporal y también dieron un ultimátum a la plantilla. Los que rechazaran las condiciones «no volverán más con la selección». Solo un pequeño grupo de jugadores accedió. No así las estrellas, como el caso de Owono. Fruto de ello el seleccionador interino elaborará una nueva lista improvisada para afrontar el encuentro de este lunes contra Liberia. Guinea Ecuatorial ya no tiene opciones de acceder al Mundial. El encuentro ante Malaui fue suspendido, aunque Feguifut asegura que la selección será sancionada con una pérdida de puntos y una multa.

«¿Dónde queda la humanidad?»

Los futbolistas salieron al paso de las acusaciones y medidas tomadas por la Federación y recordaron que su decisión se tomó por medio de una «votación libre, unánime y justificada» y también criticaron el castigo a Michá. «Se suspende al mejor seleccionador de la historia de Guinea Ecuatorial sin justificación ninguna por imposición y se suspende a todos los jugadores que no apoyen esta decisión de echar al míster», denuncian. «Hay varios compañeros llorando, nunca hay diálogo, siempre imposición. «¿Dónde quedan las personas y la humanidad? Que hayan sido amenazados por un partido...», lamenta Owono.

Se da el agravante de que no es la primera vez que Guinea Ecuatorial atraviesa esa situación. Ya en marzo los futbolistas vivieron un escenario muy similar de cara a su visita a Sudáfrica para enfrentarse a Namibia. Entonces también vivieron un viaje casi improvisado que les llevó a llegar a la sede del partido la misma fecha del mismo, sin apenas dormir. Pese a ello lograron empatar a un gol.