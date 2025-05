«Todavía no está hecho, pero seguiremos en Primera»

Vale que ya no están para jugar los 90 minutos de un partido de la exigencia del de esta tarde en Pucela, donde el Alavés ... certificará la permanencia si derrota a un adversario desahuciado, pero sí hacen honor al dicho ese de 'el que tuvo, retuvo y guardo para la vejez'. Aunque pesan los años, no lo hacen los kilos sobre la báscula porque, ojo, ese espíritu deportivo que les viene de largo y aún anida en ellos después de años sin vestirse de corto se manifiesta en la delgadez de sus figuras.

Siguen sudando la gota, que no la gorda, por su cuenta en casa, en elgimnasio del Estadio, sobre la bici, con la raqueta de pádel o a través de largas caminatas por la ciudad. Almacenarán materia grasa en esos cuerpos ejercitados, algún kilito ahora que la competición dejó de llamar a su puerta y la dieta es un camelo, pero uno es incapaz de apreciar dónde diantres esconden lo sobrante que al resto de mortales le trae por la calle de la amargura.

Martín Herrera Portero 1999-2002 «En los momentos difíciles, el equipo ha dado la cara y mostrado seguridad. Veo una caseta unida. La permanencia está al alcance»

Ampliar

En la espontánea citación hay excedente de porteros, también de laterales por la izquierda, que se compensa con centrocampistas fajadores y un delantero sabueso que se ganó el cariñoso apodo de 'lehendakari' del área chica. No menos cierto es que, pese a no dar para confeccionar un once de garantías, el elenco de siete alavesistas reunido por ELCORREO para empujar a la tropa de 'Chacho' Coudet en su finalísima de hoy en Zorrilla emociona al hincha, enternece al seguidor que se forjó en tardes de fútbol gris y petaca de pacharán en la vieja 'General' de Mendizorroza y ya se alistó para siempre a un equipo y unos colores que, todo sea dicho, es más perdedor que ganador. Bastante más. Y eso que le llaman 'Glorioso'.

José María Astarbe Centrocampista de 1977 a 1984 y 1986-87 «Hemos sufrido, pero la cosa va a salir bien. Nos salvamos. El árbitro del miércoles nos resarció de otros penaltis pitados en contra»

Ampliar

Ahí va la lista –incompleta, sí, pero qué más da– para la penúltima jornada de Liga, la que, aun corta de efectivos, ha de ser la de la permanencia en Primera: Martín Herrera, José Mari Astarbe, Gaizka Toquero, Alfonso Subero 'Tito', Alberto Garmendia, Javi Muro y Alberto Roth.Nuestro particular '7 magníficos' suma cientos de partidos con la camisola del 'Deportivo'. O miles, más bien. Han participado en ascensos a la mismísima gloria que refiere el apelativo del club centenario, a Segunda B, Segunda y Primera, y, claro está, también se han disgustado con descensos a las catacumbas del balompié, caídas de las que costó recuperarse a la entidad del paseo de Cervantes.

Gaizka Toquero Delantero de 2015 a 2017 «Se salvará por méritos propios. Ahora bien, no le demos por muerto al Valladolid porque competirá aunque esté descendido»

Ampliar

Entre legendarios, el cancerbero Martín Herrera, Trofeo Zamora de Primera en la campaña 1999-2000 con 37 goles en 38 jornadas –Karmona y Téllez tapaban los remates–, de vuelta a Vitoria hace un año en una nueva y esperanzadora etapa vital lejos de su Argentina querida. Jugó aquella irrepetible final de la UEFA contra el Liverpool en Dortmund. La apasionante noche del maldito 5-4 con gol de oro de Geli en propia puerta en el minuto 117, un dígito que todavía hoy invita a cruzar los dedos.

En el encuentro entre veteranos del Alavés propiciado por este periódico, el expupilo de Mané ahora reconvertido a comentarista de 'Radio Vitoria' se vio con viejas glorias que ni conocía. Será por la soledad que se asocia al guardameta. Entre los llamados al reportaje, los había de todas las décadas, desde la de los años 70 del pasado siglo. El hombre llegó convencido: «Hoy –por anteayer, día de la cita– se cumplen 25 años de aquella final», la del Westfalenstadion. Pues no, son 24, le corrigieron. 16 de mayo de 2001.

Javi Muro Defensa de 1986 a 1990 «Está casi hecho. Rematadamente mal lo tendrían que hacer para no mantenerse. Si no ganas en Valladolid a un rival muerto y con lo que te juegas, es que eres muy malo»

Ampliar

Toquero, al que le cantaban el 'Ari, ari, lehendakari', se presentó el último a las afueras de Mendizorroza con un lejano conocimiento de quien fuera gran portero de la casa, aunque él, sin embargo, es bien conocido por los otros ex. Como para no saber quién marcaba los goles en ese equipo pétreo que comandaba desde la banda el cantado Pepe Bordalás hasta el regreso a Primera a lo campeón. A Gaizka también se le reconoce por otra final perdida, la del año siguiente (2017), contra el Barcelona en el Vicente Calderón, un inclemente 3-1 encajado por aquel notable Alavés del 'Flaco' Pellegrino. «¡Qué pena de partido«.

Alberto Garmendia Portero de 1976 a 1982 «No está siendo un buen año, algo raro. Aun así, lo veo bien al depender de nosotros mismos. Cuanto antes se consiga la permanencia, mejor para evitar más sufrimiento»

Ampliar

Fíjate que llegué a creer en la victoria», soltó Astarbe con su aplastante naturalidad. Él y muchos más se vinieron arriba con aquel gol de falta de Theo Hernández que fijó en el marcador un momentáneo empate a uno. El rubio peleón que hacía rugir la destartalada grada vitoriana con sus acometidas sobre el barro como si de un toro bravo se tratara recordó entre risas a los compañeros de fatigas cuando los futbolistas profesionales como él, allá por los años 70-80, cotizaban a la Seguridad Social en el rango «de artistas, payasos y toreros». ¡Qué bueno!

Alberto Roth Defensa de 1986-87, 1989-90 y 1992-93 «En contra de que lo piensa la gente, el Valladolid te va a dar guerra, lo pondrá difícil. Nos puede valer con un punto y a lo mejor hasta te mantienes sin sumar más»

Ampliar

Javi Muro, lateral zurdo en sus buenos tiempos, siempre podrá decir que sí estuvo en Elgoibar, él sí, en 1990, proclamado héroe entre los héroes que sacaron al Alavés de Tercera. Otro ilustre, Tito, al que desde el graderío con público casi familiar se le animaba a subir al remate en uno de esos córner a la desesperada. Sus cinco años de albiazul le valieron para defender la puerta en Segunda B, Segunda y Primera. En 1999 le cedió el testigo a Herrera. Y si la cosa va de manoplas como parece, ahí está entre los palos nuestro particular 'Txopo'. Alberto Garmendia, compañero que fue de Valdano y después entrenador y confesor durante once años de los sucesivos canceberos que han pasado por la casa. En ella, Alberto Roth estuvo menos, cuatro en tres etapas. «Ha habido pocos como yo, o ninguno».

Alfonso Subero, Tito Portero de 1994 a 1999 «Está en nuestras manos. El equipo ha estado bien en los últimos partidos. Seguro que tiene ganas de devolver la moneda al Valladolid»

Ampliar

Entre recuerdos, alusiones, anécdotas y confesiones irreproducibles, la improvisada conversación se detuvo, irremediablemente, en la gran cita de esta tarde. «El Valladolid no va a ser un caramelo», coinciden los siete veteranos. «Habrá que ganarle, no se dejará». La unanimidad es albiazul: «Todavía no está hecho, pero seguiremos en Primera», conviene en afirmar el septeto. A ver si es así y la semana que viene, cuando alguno de ellos se reencuentre para la disputa de un torneo triangular de veteranos con motivo del 90 aniversario del Aurrera, pueden festejar la salvación del Alavés.

Mientras llega esa cita entre viejas gloriosas babazorras, Herrera se entrena con unos guantes prestados. Después de tantos años sin hacerlo, «el otro día me pegaba la pelota en el pecho y me temblaba», compartió gracioso con los suyos. Uno nunca deja de ser futbolista y menos aún del Alavés. «¡Vamos, Glorioso!», proclaman los 'chavales'.