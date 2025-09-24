La rabia de Guevara guía la reacción del Alavés

Pocas tareas más complicadas hay para un equipo que intentar la remontada ante el Getafe en el Coliseum. Ese escenario que no por conocido es ... más sencillo de acometer. Las lecciones del pasado aquí valen poco o nada porque el bloque adiestrado por Bordalás guarda ventajas como pocos. Bien lo sabe un Deportivo Alavés que debe buen parte de su ascenso de 2016 a esa solidez defensiva sumada al magistral control del ritmo del partido que ejercen los equipos del alicantino. Con el fútbol A y también su cara B.

Por eso el gol de Arambarri situó sobre las cabezas albiazules unos negrísimos nubarrones que amenazaban con descargar su habitual chaparrón en cada visita alavesista al sur de Madrid. Pero esta vez algo cambió. El Alavés hizo eso que también tantas veces se reclama a los equipos cuando se ven por detrás en el marcador. Los albiazules reaccionaron con suma rapidez, sin perder ni la fe ni el fútbol y encontraron apenas ocho minutos del 1-0 un merecido gol del empate. Un ataque de orgullo, de rabia, pero también de pleno merecimiento por lo visto durante la hora de juego anterior.

Fue Guevara el que comandó el oportuno arranque de furia albiazul. Listo a la hora de aparecer en el segundo palo y remachar un brillante toque de Toni Martínez tras otra jugada polémica en la que el arbitraje volvió a mirar para otro lado. En la misma acción que desembocó en el córner del gol, el colegiado obvió un evidente contacto de Djené sobre el atacante murciano, al que impidió rematar. Tampoco el VAR dijo nada. El vitoriano, autorizado por el brazalete, se lo reclamó al árbitro mientras el ariete le repetía al oído: «Es penalti, es penalti».

Una acción por la que protestan en el Alavés 👀



El árbitro señaló falta de Mariano en esta acción con Abdel Abqar#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/cYqPGUaI1k — DAZN España (@DAZN_ES) September 24, 2025

Ya en la primera parte el árbitro de campo había señalado falta tras una recuperación que dejaba a Mariano solo frente al portero. Sin ni siquiera permitir que la acción terminase y fuera después el videoarbitraje el que, como sugiere el protocolo, diese una segunda opinión.

Un solo tiro en contra

El gol de Guevara fue el segundo anotado por el vitoriano con la camiseta del Alavés. No lo hacía desde octubre de 2023, en una derrota en el Metropolitano ante el Atlético. El centrocampista fue uno de los muchos reivindicados tras las múltiples novedades introducidas por Coudet al inicio. Ésas claves para ensanchar una plantilla necesitada de nuevas caras en una semana de especial exigencia. Hasta ahora no había sido titular, penalizado por la dura competencia en su parcela, pero demostró cualidades para gozar de más minutos. Esta vez, en un rol algo más posicional del que acostumbra.

UN PUNTO QUE VALE ORO PARA EL ALAVÉS 🔵⚪️



El gol de Guevara para rascar un punto del Coliseum #LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/dYKZS3sP04 — DAZN España (@DAZN_ES) September 24, 2025

Entre ambos goles, de nuevo Toni Martínez fue protagonista con un balón al palo, esta vez tras servicio de Guevara. Abde o Mariano también habían tenido las suyas en la primera parte para un Alavés algo más afilado que en encuentros anteriores. Lo necesitaba en un choque que se presumía tan cerrado como lo fue durante muchos minutos.

Ahí le falló la suerte, como frente al Betis, para que un rechace no le cayese manso a un rival. Su único disparo a portería del partido. Cosas del fútbol, que deparó al Alavés un saldo más positivo que frente al Sevilla. La garra propició que, esta vez, un marcador en contra en el Coliseum no fuese una sentencia.