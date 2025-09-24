El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Guevara se abraza a Benavídez para celebrar el gol del empate. Factoría9
Getafa 1-1 Alavés

La rabia de Guevara guía la reacción del Alavés

El bloque de Coudet apenas tarda ocho minutos en empatar tras no serle señalado un claro penalti sobre Toni Martínez

Jon Aroca

Jon Aroca

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:22

Pocas tareas más complicadas hay para un equipo que intentar la remontada ante el Getafe en el Coliseum. Ese escenario que no por conocido es ... más sencillo de acometer. Las lecciones del pasado aquí valen poco o nada porque el bloque adiestrado por Bordalás guarda ventajas como pocos. Bien lo sabe un Deportivo Alavés que debe buen parte de su ascenso de 2016 a esa solidez defensiva sumada al magistral control del ritmo del partido que ejercen los equipos del alicantino. Con el fútbol A y también su cara B.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  6. 6 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  7. 7 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  8. 8 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  9. 9

    Adiós a la antidiva del cine italiano
  10. 10

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La rabia de Guevara guía la reacción del Alavés

La rabia de Guevara guía la reacción del Alavés