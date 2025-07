Panichelli viaja con el Alavés a Laguardia, a la espera de aclarar su futuro

Jon Ander Goitia | Jon Aroca Martes, 22 de julio 2025, 18:07 | Actualizado 18:31h. Comenta Compartir

Joaquín Panichelli forma parte de la convocatoria del Alavés de cara al primer partido de pretemporada que los vitorianos disputan este martes contra el Athletic en Laguardia. Coudet podrá contar con el delantero argentino, por el que el Estrasburgo está dispuesto a ofrecer 16 millones de euros.

En la previa del partido Panichelli ha saltado con el resto de compañeros al campo vestido de corto y con un mate en la mano. Su presencia en este primer encuentro ha sido una incógnita hasta última hora. Sin convocatoria, la duda se ha resuelto con la llegada de los jugadores al Prao, campo en el que se disputará el derbi en homenaje a De Marcos.

No obstante, el entrenador argentino por ahora no ha anunciado su once, por lo que está en el aire si disputará algún minuto. Otro de los jugadores que también ocupará una taquilla en el vestuario es Mariano. El exdelantero del Madrid es uno más del Alavés en la pretemporada y Coudet podrá contar con él para este encuentro.