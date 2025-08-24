Pacheco se queda fuera de la convocatoria de la Real Sociedad mientras se ultima su cesión al Alavés

Jon Pacheco se ha quedado fuera de la convocatoria de la Real Sociedad para el partido que le mide esta tarde al Espanyol en Anoeta. ... Ni el club guipuzcoano ni el central navarro de 24 años han querido arriesgar mientras ultiman su cesión al Deportivo Alavés. Ambas partes están trabajando en su llegada a Mendizorroza a préstamo para esta temporada.

Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, reconoció en la previa que Pacheco estaba cerca de abandonar Zubieta. «Está con nosotros, de momento. Vamos a ver lo que pasa al final», afirmó el técnico. «Ha habido una conversación del jugador conmigo en la última semana, sobre todo para poner en común qué era lo mejor para él. Es el jugador el que va a decidir cuál es su futuro: seguir dentro del club o salir cedido para tener más minutos», añadió el preparador.

Y es que el fichaje de Dejan Caleta-Car ha terminado por relegar al navarro a un papel residual en la rotación de Francisco. El central croata, Jon Martín, Igor Zubeldia y Aritz Elustondo están por delante de Pacheco, que aspira a recuperar en el Alavés la regularidad que tampoco tuvo el curso pasado (1.440 minutos en 22 partidos entre todos los torneos). Además, su rol cambiaría radicalmente de albiazul, ya que Eduardo Coudet apenas cuenta con un central puro (Facundo Garcés) en su plantilla tras las salidas de Aleksandar Sedlar, Abdel Abqar y Santiago Mouriño.

Las primeras dos jornadas, Nahuel Tenaglia se ha reubicado desde el lateral derecho al puesto de zaguero izquierdo por la falta de efectivos. Pacheco, un central zurdo con buena salida de balón y experiencia en la élite (96 partidos con la Real Sociedad), ocuparía esa posición 'coja' en el conjunto babazorro. Un fichaje imprescindible en el que trabaja un Alavés que está cerca de completar su llegada como cedido al Paseo de Cervantes.