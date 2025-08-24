El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Pacheco, con la Real Sociedad.

Pacheco se queda fuera de la convocatoria de la Real Sociedad mientras se ultima su cesión al Alavés

El central no estará en el partido entre los guipuzcoanos y el Espanyol en Anoeta

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:49

Jon Pacheco se ha quedado fuera de la convocatoria de la Real Sociedad para el partido que le mide esta tarde al Espanyol en Anoeta. ... Ni el club guipuzcoano ni el central navarro de 24 años han querido arriesgar mientras ultiman su cesión al Deportivo Alavés. Ambas partes están trabajando en su llegada a Mendizorroza a préstamo para esta temporada.

